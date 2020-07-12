مران الزمالك - مشاركة عواد وكارتيرون يطالب اللاعبين بالتركيز

الأحد، 12 يوليه 2020 - 18:45

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد عواد - الزمالك - نادي مصر

شارك محمد عواد حارس مرمى الزمالك في مران فريقه الجماعي اليوم الأحد، خلال معسكر الفريق المغلق في برج العرب استعدادا لعودة النشاط الكروي.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

وشارك جميع لاعبي الزمالك في المران الذي ركز خلاله باتريس كارتيرون المدير الفني على تدريبات الكرة.

وظهر محمد عواد في مران حراس المرمى بشكل طبيعي تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس بالفريق.

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جاء ذلك بعدما أنهى عواد البرنامج الذي وضعه كارتيرون له.

وتعافى محمد عواد حارس مرمى الزمالك من الإصابة بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية الثالثة له سلبية.

وحرص كارتيرون على الاجتماع بمحمد أسامة طبيب الفريق للاطمئنان على حالة كل اللاعبين الطبية وجاهزيتهم لخوض التدريبات في إطار البرنامج المحدد من الجهاز الفني.

وخلال المران أجرى كارتيرون تقسيمة بين اللاعبين استمرت لمدة نصف ساعة في نصف الملعب وشهدت حماسا شديدا بين جميع اللاعبين.

وأوقف كارتيرون التقسيمة أكثر من مرة لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس والراحة.

كذلك اجتمع كارتيرون باللاعبين للحديث عن استعدادات الفريق في الفترة المقبلة وطالبهم بالتركيز في التدريبات خلال هذه المرحلة المهمة للغاية استعدادا لعودة النشاط.

ويلعب الزمالك ضد سموحة وديا يوم 19 يوليو الجاري خلال معسكره المقام في برج العرب في الإسكندرية.

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