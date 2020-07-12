المقاصة يواجه الجيش وبيراميدز في يومين متتاليين استعدادا للدوري

يخوض مصر للمقاصة مباراتين وديتين في يومين متتاليين، استعدادا لعودة الدوري المصري في 6 أغسطس المقبل.

وأعلن المقاصة عن مواجهة أمام طلائع الجيش في استاد جهاز الرياضة العسكري يوم الأربعاء المقبل.

وفي اليوم التالي، الخميس، يلعب المقاصة أمام بيراميدز في استاد الدفاع الجوي.

وكانت نتيجة المسحة الثالثة للكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها أفراد الفريق، قد جاءت نتيجتها سلبية اليوم الأحد.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، بعد الراحة التي تحصل عليها المقاصة يوم أمس السبت.

المقاصة الذي يقوده فنيا إيهاب جلال، يحتل المركز 17 في الدوري المصري برصيد 14 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نادي مصر الأخير.

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