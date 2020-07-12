قائمة ريال مدريد – عودة راموس وكارباخال.. وتواصل غياب جيمس أمام غرناطة

عاد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد لقائمة فريقه التي تستعد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني.

ريال مدريد يرتحل إلى الأندلس للاصطدام بـ غرناطة على ملعب نويفو لوس كارمينيس مساء غدا الإثنين، في الجولة 36 للدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة راموس بعد غيابه عن مباراة ديبورتيفو ألافيس الماضية للإيقاف، كما عاد داني كارباخال الذي غاب عن نفسه المباراة لتراكم البطاقات أيضا.

فيما تواصل ابتعاد جيمس روديجيز، وغاب ماريانو دياز، ولم يظهر ناتشو فيرنانديز ومارسيلو المصابان.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة، بفارق نقطة مؤقتا عن برشلونة الثاني صاحب المباراة الزائدة.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي

الدفاع: رافاييل فاران – سيرخيو راموس – إيدير ميليتاو – خابي هيرنانديز – داني كارباخال – فيرلان ميندي – ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – إيسكو

الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – جاريث بيل – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماركو أسينسيو – براهيم دياز – لوكاس فاسكيز

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