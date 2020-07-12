مؤتمر زيدان: من حق كل شخص التحدث عن ريال مدريد لأنه أهم ناد في التاريخ

ظهر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد هادئا قبل دخول الدوري الإسباني مراحل الحسم.

وتحدث زيدان للصحفيين قبل مواجهة غرناطة غدا الاثنين في الجولة الـ36 من الليجا.

وقال زيزو: "دخلنا الأسبوع الأخير ولايزال أمامنا ثلاث مباريات هي الأكثر صعوبة والأكثر أهمية، لكننا نريد أن نضع كل طاقتنا في مباراة الغد".

وانتقل للحديث عن الانتقادات الموجهة لمعدل تسجيل فريقه، واستخدام حكم الفيديو في مبارياته، وصرح "الجميع يستطيعون أن يقولوا آرائهم عن ريال مدريد، لكن يظل ريال مدريد أهم ناد في التاريخ".

وأضاف "أي شخص يستطيع أن يعطي رأيه بخصوص أي أمر، ولكنني لا أتدخل في آراء الآخرين".

وأشاد زيدان بتألق حارسه تيبو كورتوا، وقال: "الفريق دائما يلعب بتوازن، وأشعر بالسعادة بالعمل الدفاعي من كورتوا وباقي الفريق، فاللاعبون يريدون تحقيق إنجازات رائعة".

وامتدح ظهيره الأيسر فيرلاند ميندي والذي سيكمل باقي مباريات الليجا مع تأكد غياب مارسيلو لنهاية الموسم بسبب الإصابة.

وأوضح "ما يقدمه ميندي لا يفاجئني لأنه انضم لريال مدريد برغبتي، فهو لاعب صغير في السن يمتلك موهبة كبيرة".

واستدرك "لكن لا يمكننا مقارنته بمارسيلو، فهما لاعبان مختلفان وميندي يُظهر أنه يستحق قميص ريال مدريد".

وبسؤاله عن انضمام جيمس رودريجيز لقائمة الفريق، أجاب "اليوم عيد ميلاد جيمس رودريجيز وعلينا أن نرسل له التهنئة أولا، ويظل لاعبا في قائمتنا ولكننا سنرى غدا إذا كان سينضم لقائمة مباراة غرناطة أم لا".

ويتبقى 3 جولات من عمر المسابقة، مع تصدر ريال مدريد جدول الليجا برصيد 80 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الذي لعب مباراة أكثر.

ويضمن ريال مدريد التتويج بالليجا رسميا مع وصوله لـ85 نقطة وهو أكبر عدد نقاط يستطيع برشلونة الوصول له مع تبقي مباراتين فقط للفريق الكتالوني، وتفوق الميرنجي في المواجهات المباشرة.

تعرف على سيناريوهات تتويج ريال مدريد بالليجا

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