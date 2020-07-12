توأمة بين إنبي والملعب التونسي

اتفق ناديا إنبي والملعب التونسي على عقد اتفاقية توأمة بين الناديين.

وأعلن نادي الملعب التونسي أن الاتفاق تم بين الناديين على التوأمة والشراكة بين الفريقين.

ويتم بمقتضى هذه التوأمة تبادل الخبرات وبرامج العمل في مجال كرة القدم، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الفريقين في السنوات المقبلة.

وكان إنبي أرسل خطابا إلى الملعب التونسي يعلمه فيه بالموافقة على طلب التوأمة تعزيزا للعلاقات المتميزة بين مصر وتونس، وتقديم كل الدعم للنادي التونسي في مجال تطوير المستويات الفنية لفرق الناديين.

والمشاركة في تبادل اللاعبين على مستوى الفريق الأول وفرق قطاع الناشئين والاشتراك في المناسبات الرياضية الدولية الودية التي ينظمها الناديان.

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