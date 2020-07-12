ساري: سباق اللقب لم يحسم.. وما يفعله رونالدو لا يصدق

الأحد، 12 يوليه 2020 - 13:40

كتب : FilGoal

رونالدو - ساري - يوفنتوس

يؤمن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس بأن فريقه أمامه مهمة شاقة في التتويج بلقب الدوري الإيطالي رغم تواجده في الصدارة بفارق 8 نقاط عن أقرب الملاحقين.

وتعادل يوفنتوس بشق الأنفس أمام أتالانتا بثنائية لكل فريق في الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي.

وقال ساري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سباق لقب الدوري الإيطالي لم يحسم على الإطلاق، لا تزال هناك 18 نقطة متاحة".

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وشدد "إنها مرحلة صعبة للغاية من الموسم، والمباريات لها قيمة كبيرة والاستمرارية صعبة".

التعادل أوصل يوفنتوس للنقطة 76 في صدارة الدوري وبفارق 8 نقاط كاملة عن الوصيف لاتسيو الذي خسر للمرة الثالثة على التوالي.

بينما وصل أتالانتا للنقطة 67 في المركز الثالث، وفوت على نفسه فرصة الوصول للوصافة.

لقاء أتالانتا شهد احتساب ركلتي جزاء لليوفي سجلهما كريستيانو رونالدو.

وتغنى ساري بقدرات نجمه البرتغالي بقوله "رونالدو مذهل على الصعيد الذهني وعلى الصعيد البدني".

وأتم "كريستيانو يتعامل مع الضغوط التي تقع عليه بطريقة لا تصدق".

ويستعد يوفنتوس لملاقاة ساسولو في الجولة المقبلة من الكالتشيو يوم الأربعاء.

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