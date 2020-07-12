برشلونة يوضح تفاصيل إصابة جريزمان

الأحد، 12 يوليه 2020 - 12:57

كتب : محرر في الجول

أنطوان جريزمان - برشلونة

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة مهاجمه أنطوان جريزمان التي أتت قبل الجولات الحاسمة من الدوري الإسباني.

وخرج جريزمان بسبب الإصابة من لقاء برشلونة الذي فاز فيه بصعوبة بالغة على مضيفه بلد الوليد بهدف دون رد، في الجولة 36 للدوري الإسباني.

وأفاد برشلونة في بيان "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة جريزمان في العضلة الرباعية للفخذ الأيمن".

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وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

أرتورو فيدال سجل هدف المباراة الوحيد في وقتٍ مبكر من المواجهة. ليرفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

وأبقى برشلونة على آماله الضئيلة في الفوز بالدوري الإسباني في سيناريو لو حدث فلن يكون له سابقة.

برشلونة ابتعد عن ريال مدريد بـ4 نقاط قبل 3 جولات على النهاية، ولم يحدث من قبل أن فاز أي فريق بلقب الدوري الإسباني بعد ابتعاده عن المتصدر بهذا القدر من النقاط في هذه المرحلة من المسابقة.

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