صدقي لـ في الجول: نقترب من لعب ودية ضد الزمالك.. وفايلر يريد مواجهة سموحة

السبت، 11 يوليه 2020 - 18:17

كتب : أحمد الخولي

حمادة صدقي - الهلال السوداني

اقترب سموحة من خوض مباراة ودية استعادا لاستئناف الدوري المصري ضد الزمالك.

وقال حمادة صدقي المدير الفني لسموحة لـFilGoal.com: "اقتربا كثيرا من خوض مباراة ودية مع الزمالك على هامش معسكر الفريق الأبيض المغلق في برج العرب".

وكشف "ودية الزمالك ستكون ما بين أيام 17 و19 من شهر يوليو الجاري".

أخبار متعلقة
تقرير: صلاح ينصح تريزيجيه بعدم العودة إلى تركيا والاستمرار في إنجلترا أمير توفيق: فايلر لم يطلب ضم أي لاعب أجنبي.. وقد يكون هناك صفقة من داخل مصر أول تعليق من أليو ديانج بعد حواره مع الموقع المالي "تصريحاتي فُسرت خطأ" طارق ذياب: لا أظن أن هناك أزمة بين صلاح وزملائه.. لابد أن يساعده الفريق

وأضاف "بعدها سنلعب مع حرس الحدود يوم 22 يوليو ثم الاتحاد السكندري يوم 28 يوليو ومباراة ثانية مع زعيم الثغر أيضا يوم 6 أغسطس".

وأفصح "الأهلي طلب بالفعل مواجهة سموحة وديا لكنه تأخر في الرد علينا لتحديد موعد المباراة، لأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي طلب الانتظار لحين عودة ريني فايلر المدير الفني للفريق من سويسرا".

وأكمل "ما أعرفه أن فايلر يريد مواجهة سموحة لأننا الفريق الوحيد الذي لن يلعب ضده بعد استكمال الدوري، لأننا بالفعل لعبنا مباراة الدور الثاني بيننا والتي انتهت بالتعادل 1-1".

وأتم صدقي تصريحاته "لم يتحد حتى الآن مصير لاعبي الأهلي المعارين لنا في الموسم المقبل، وسموحة ينوي معرفة موقف اللاعبين والنادي الأحمر أيضا قبل اتخاذ قراره".

طالع أيضا

فريق ألماني يستعد لإجراء مسحات طبية لمشجعيه

رسالة من فايلر لفريقه السابق

صلاح يطارد رقما تاريخيا

ماني يشيد بصلاح وفيرمينو

أول مباراة ودية في مصر بعد جائحة كورونا

هل يترك كونتي فريق إنتر؟

سموحة الأهلي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة – بويج أساسي وسواريز احتياطي أمام بلد الوليد 2 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - شيفيلد (0) - (0) تشيلسي .. بداية المباراة 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وست بروم يكتفي بالتعادل تحت أنظار حجازي.. وويجان "مرسي" يواصل الابتعاد عن الخطر 14 دقيقة | المحترفون
صدقي لـ في الجول: نقترب من لعب ودية ضد الزمالك.. وفايلر يريد مواجهة سموحة 17 دقيقة | الدوري المصري
في مباراة الفرص المهدرة.. ليفربول يتعادل مع بيرنلي 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - عودة جورجينيو.. وأبراهام بدلا من جيرو أمام شيفيلد 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: صلاح ينصح تريزيجيه بعدم العودة إلى تركيا والاستمرار في إنجلترا 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بارما يعلن إيجابية عينة أحد أعضاء الفريق الأول ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوات الرد على إعلان الزمالك تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي"
قد ينال إعجابك