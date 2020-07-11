صدقي لـ في الجول: نقترب من لعب ودية ضد الزمالك.. وفايلر يريد مواجهة سموحة

اقترب سموحة من خوض مباراة ودية استعادا لاستئناف الدوري المصري ضد الزمالك.

وقال حمادة صدقي المدير الفني لسموحة لـFilGoal.com: "اقتربا كثيرا من خوض مباراة ودية مع الزمالك على هامش معسكر الفريق الأبيض المغلق في برج العرب".

وكشف "ودية الزمالك ستكون ما بين أيام 17 و19 من شهر يوليو الجاري".

وأضاف "بعدها سنلعب مع حرس الحدود يوم 22 يوليو ثم الاتحاد السكندري يوم 28 يوليو ومباراة ثانية مع زعيم الثغر أيضا يوم 6 أغسطس".

وأفصح "الأهلي طلب بالفعل مواجهة سموحة وديا لكنه تأخر في الرد علينا لتحديد موعد المباراة، لأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي طلب الانتظار لحين عودة ريني فايلر المدير الفني للفريق من سويسرا".

وأكمل "ما أعرفه أن فايلر يريد مواجهة سموحة لأننا الفريق الوحيد الذي لن يلعب ضده بعد استكمال الدوري، لأننا بالفعل لعبنا مباراة الدور الثاني بيننا والتي انتهت بالتعادل 1-1".

وأتم صدقي تصريحاته "لم يتحد حتى الآن مصير لاعبي الأهلي المعارين لنا في الموسم المقبل، وسموحة ينوي معرفة موقف اللاعبين والنادي الأحمر أيضا قبل اتخاذ قراره".

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