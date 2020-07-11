بارما يعلن إيجابية عينة أحد أعضاء الفريق الأول

السبت، 11 يوليه 2020 - 16:45

كتب : FilGoal

روما - بارما

أعلن نادي بارما الإيطالي إيجابية مسحة طبية لأحد أعضاء الفريق الأول لـ فيروس كورونا.

النادي أصدر بيانا دون ذكر هوية المصاب والذي لم تظهر عليه أي أعراض، وأوضح أنه ليس لاعبا وسيُعزل في منزله.

بارما أفاد أيضا أن نتيجة المسحة الطبية لجميع اللاعبين جاءت سلبية قبل مواجهة بولونيا في الجولة الـ 32 غدا الأحد.

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لاعبو بارما سيخوضون الأسبوعين المقبلين في المجمع التدريبي وفقا للبروتكول الطبي ولن يتأثر مشوار الفريق في المباريات المتبقية من الدوري الإيطالي.

وسبق أن تعرض لاعبين من نادي بارما للإصابة بـ فيروس كورونا في مايو الماضي قبل شهر من عودة النشاط الرياضي في إيطاليا.

ويحتل بارما المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة بعد مرور 31 جولة.

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