طارق ذياب: لا أظن أن هناك أزمة بين صلاح وزملائه.. لابد أن يساعده الفريق

السبت، 11 يوليه 2020 - 16:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح

استبعد طارق ذياب نجم تونس السابق أن تكون رغبة محمد صلاح مهاجم ليفربول في تسجيل أكبر عدد من الأهداف قد خلق مشكلات مع زملائه.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال ذياب عبر قناة بي إن سبورتس:"الفريق في المباريات المتبقية من الموسم يساعد صلاح ليكون الهداف".

وواصل "سمعنا أن هناك مشكلات، لا أظن ذلك. في هذه الظروف على الجميع أن يلعب لصلاح".

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واستمر "ما المشكلة؟ لابد من مساعدته. لاعب متألق ويقدم مستوى جيدا ويلعب ليفوز بالحذاء الذهبي".

ويرى البعض أن صلاح يتصرف بأنانية في الملعب بحثا عن تسجيل مزيد من الأهداف أملا في تتويج ثالث على التوالي بجائزة الحذاء الذهبي.

ويطمح صلاح للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي بعدما نالها منفردا في موسم 2017-2018 وبالتشارك مع ماني وأوباميانج في 2018-2019.

وسجل صلاح 73 هدفا وأرسل 27 تمريرة حاسمة ليصبح مساهما في 100 هدف بعد المشاركة في 104 مباريات فقط مع ليفربول.

وبات نجم مصر البالغ عمره 28 عاما أسرع لاعب يحقق ذلك، سبق مايكل أوين (148 مباراة) وروبي فاولر (159 مباراة) وستيفن جيرارد (212 مباراة).

ويأمل صلاح زيادة الغلة يوم السبت مع ليفربول أمام بيرنلي في الجولة 35 من الدوري. (تابع المباراة بالضغط هنا)

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