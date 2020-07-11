طارق ذياب: لا أظن أن هناك أزمة بين صلاح وزملائه.. لابد أن يساعده الفريق

استبعد طارق ذياب نجم تونس السابق أن تكون رغبة محمد صلاح مهاجم ليفربول في تسجيل أكبر عدد من الأهداف قد خلق مشكلات مع زملائه.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال ذياب عبر قناة بي إن سبورتس:"الفريق في المباريات المتبقية من الموسم يساعد صلاح ليكون الهداف".

وواصل "سمعنا أن هناك مشكلات، لا أظن ذلك. في هذه الظروف على الجميع أن يلعب لصلاح".

واستمر "ما المشكلة؟ لابد من مساعدته. لاعب متألق ويقدم مستوى جيدا ويلعب ليفوز بالحذاء الذهبي".

- مثل هذه المباريات تساعد محمد صلاح من أجل أن يكون هداف الدوري.. ما قبل مباراة #ليفربول و #بيرنلي pic.twitter.com/SEbbuRyTYv — Tarek Dhiab (@DhiabTarak) July 11, 2020

ويرى البعض أن صلاح يتصرف بأنانية في الملعب بحثا عن تسجيل مزيد من الأهداف أملا في تتويج ثالث على التوالي بجائزة الحذاء الذهبي.

ويطمح صلاح للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي بعدما نالها منفردا في موسم 2017-2018 وبالتشارك مع ماني وأوباميانج في 2018-2019.

وسجل صلاح 73 هدفا وأرسل 27 تمريرة حاسمة ليصبح مساهما في 100 هدف بعد المشاركة في 104 مباريات فقط مع ليفربول.

وبات نجم مصر البالغ عمره 28 عاما أسرع لاعب يحقق ذلك، سبق مايكل أوين (148 مباراة) وروبي فاولر (159 مباراة) وستيفن جيرارد (212 مباراة).

ويأمل صلاح زيادة الغلة يوم السبت مع ليفربول أمام بيرنلي في الجولة 35 من الدوري. (تابع المباراة بالضغط هنا)

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