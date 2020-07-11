"متاخدوناش بذنب مشاكل كرة القدم".. اتحاد اليد يصدر بيانا ينفي إقامة القمة خارج مصر

أصدر الاتحاد المصري لكرة اليد بيانا ينفي فيه رغبته في إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك خارج مصر وما يتردد لوجود استثناءات لقيد اللاعبين.

وخرجت بعض التقارير الصحفية لتشير إلى احتمالية نقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لكرة اليد خارج مصر.

ويواجه الزمالك (المتصدر بـ 34 نقطة) نظيره الأهلي (الوصيف بـ 32 نقطة) في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين، وقد يلعبا سويا في مباراة فاصلة في حالة التعادل في النقاط.

وجاء بيان اتحاد اليد كالآتي:

"نفى هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ما تردد عن رغبة الاتحاد إقامة القمة بين القطبين خارج مصر، وعلق: كلام غريب ولا يمت للواقع بصلة، ولم نفكر فيه من الأساس أو يطرح للمناقشة، وتساءل من له المصلحة في إحداث هذه البلبلة في الوسط الرياضي ومحاولة ضرب استقرار كرة اليد في وقت تستعد فيه للمونديال بتنظيم مصري خالص".

وتابع البيان "ونفي أيضا ما تردد من كلام عن قيد اللاعبين ووجود استثناءات خاصة لبعض الأندية، وأكد أن القيد سيفتح لجميع الأندية بموعد معلن".

وأتم "وطالب هشام نصر بعدم المتاجرة بكرة اليد المصرية وعدم الزج بها في أي أزمات، لأنها منظومة محترفة تعمل من أجل حصد البطولات، وقال نصا "متاخدوناش بذنب مشاكل كرة القدم" نحن منظومة مختلفة تعمل وفق ضوابط وقوانين من أجل مصر ولولا هذا ما أصبحنا أبطال العالم".

وقال هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد في تصريحاته عبر FilGoal.com أمس: "أين المنطق والعقل من لعب مباراة بين الأهلي والزمالك خارج مصر، ودول العالم تُغلق طيرانها إلى جانب حالة الحظر والتباعد الاجتماعي بسبب كورونا".

وتابع "وأين المنطق والعقل أيضا في اتخاذ أي قرار بمنع الصفقات بين الأهلي والزمالك. أليست الصفقات تتم بالتراضي والتعاقدات الرسمية عن طريق نادي يفاوض ولاعب لديه الرغبة في دوري محترفين من الأساس".

كما شدد هشام نصر على "تنظيم مصر لكأس العالم لا يحتاج لإجراءات استثنائية كما يُروج البعض. لا يوجد أي أزمة".

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