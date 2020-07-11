"متاخدوناش بذنب مشاكل كرة القدم".. اتحاد اليد يصدر بيانا ينفي إقامة القمة خارج مصر

السبت، 11 يوليه 2020 - 15:45

كتب : أحمد الخولي

الزمالك - كرة يد - الأهلي

أصدر الاتحاد المصري لكرة اليد بيانا ينفي فيه رغبته في إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك خارج مصر وما يتردد لوجود استثناءات لقيد اللاعبين.

وخرجت بعض التقارير الصحفية لتشير إلى احتمالية نقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لكرة اليد خارج مصر.

ويواجه الزمالك (المتصدر بـ 34 نقطة) نظيره الأهلي (الوصيف بـ 32 نقطة) في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين، وقد يلعبا سويا في مباراة فاصلة في حالة التعادل في النقاط.

أخبار متعلقة
كرة يد - الزمالك يتعاقد مع خالد وليد قائد منتخب مصر للشباب كرة يد - طارق محروس: الأهلي صاحب فضل عليّ.. والدوري في الملعب كرة يد - إسلام حسن: لدينا منافسة شرسة في الدوري.. تعرضت لفترة صعبة بعد إصابتي القوية كرة يد - مروة عيد تعلن تعافيها من فيروس كورونا

وجاء بيان اتحاد اليد كالآتي:

"نفى هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ما تردد عن رغبة الاتحاد إقامة القمة بين القطبين خارج مصر، وعلق: كلام غريب ولا يمت للواقع بصلة، ولم نفكر فيه من الأساس أو يطرح للمناقشة، وتساءل من له المصلحة في إحداث هذه البلبلة في الوسط الرياضي ومحاولة ضرب استقرار كرة اليد في وقت تستعد فيه للمونديال بتنظيم مصري خالص".

وتابع البيان "ونفي أيضا ما تردد من كلام عن قيد اللاعبين ووجود استثناءات خاصة لبعض الأندية، وأكد أن القيد سيفتح لجميع الأندية بموعد معلن".

وأتم "وطالب هشام نصر بعدم المتاجرة بكرة اليد المصرية وعدم الزج بها في أي أزمات، لأنها منظومة محترفة تعمل من أجل حصد البطولات، وقال نصا "متاخدوناش بذنب مشاكل كرة القدم" نحن منظومة مختلفة تعمل وفق ضوابط وقوانين من أجل مصر ولولا هذا ما أصبحنا أبطال العالم".

وقال هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد في تصريحاته عبر FilGoal.com أمس: "أين المنطق والعقل من لعب مباراة بين الأهلي والزمالك خارج مصر، ودول العالم تُغلق طيرانها إلى جانب حالة الحظر والتباعد الاجتماعي بسبب كورونا".

وتابع "وأين المنطق والعقل أيضا في اتخاذ أي قرار بمنع الصفقات بين الأهلي والزمالك. أليست الصفقات تتم بالتراضي والتعاقدات الرسمية عن طريق نادي يفاوض ولاعب لديه الرغبة في دوري محترفين من الأساس".

كما شدد هشام نصر على "تنظيم مصر لكأس العالم لا يحتاج لإجراءات استثنائية كما يُروج البعض. لا يوجد أي أزمة".

طالع أيضا

فريق ألماني يستعد لإجراء مسحات طبية لمشجعيه

رسالة من فايلر لفريقه السابق

صلاح يطارد رقما تاريخيا

ماني يشيد بصلاح وفيرمينو

أول مباراة ودية في مصر بعد جائحة كورونا

هل يترك كونتي فريق إنتر؟

كرة يد أهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
فايلر يقود مران الأهلي لأول مرة بعد عودته 6 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة – بويج أساسي وسواريز احتياطي أمام بلد الوليد 21 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - شيفيلد (1) - (0) تشيلسي .. جوووووول ماكجولدريك 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وست بروم يكتفي بالتعادل تحت أنظار حجازي.. وويجان "مرسي" يواصل الابتعاد عن الخطر 33 دقيقة | المحترفون
صدقي لـ في الجول: نقترب من لعب ودية ضد الزمالك.. وفايلر يريد مواجهة سموحة 35 دقيقة | الدوري المصري
في مباراة الفرص المهدرة.. ليفربول يتعادل مع بيرنلي 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - عودة جورجينيو.. وأبراهام بدلا من جيرو أمام شيفيلد ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: صلاح ينصح تريزيجيه بعدم العودة إلى تركيا والاستمرار في إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوات الرد على إعلان الزمالك تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي"
قد ينال إعجابك