مصدر من الأهلي لـ في الجول: موليكا؟ كل ما يقال عن مفاوضة لاعبين أجانب حاليا غير صحيح

السبت، 11 يوليه 2020 - 15:35

كتب : أحمد الخولي

جاكسون موليكا - الأهلي

نفى مصدر مسؤول داخل الأهلي، وجود أية مفاوضات حاليا مع جاكسون موليكا لاعب مازيمبي أو غيره من اللاعبين.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لـFilGoal.com: "جاكسون موليكا؟ نسمع يوميا عن عشرات الأخبار التي تزعم عن وجود مفاوضات بيننا وبين لاعبين".

وأضاف "أي أحاديث عن مفاوضات بين الأهلي ولاعبين أجانب في الفترة الراهنة هي أنباء غير صحيحة تماما، على الأقل في الفترة الحالية".

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بعض التقارير أشارت لأن الأهلي في مفاوضات جادة مع جاكسون موليكا نجم فريق مازيمبي الكونغولي.

موليكا شارك هذا في 31 مباراة مع مازيمبي في البطولات الإفريقية. صاحب الـ20 عاما سجل فيهم 14 هدفا وصنع أربعة آخرين.

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