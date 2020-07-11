وفاة جاك تشارلتون الفائز بكأس العالم 1966 ومدرب أيرلندا السابق

السبت، 11 يوليه 2020 - 15:29

كتب : FilGoal

جاك تشارلتون - مدرب أيرلندا - كأس العالم 1990

توفي الإنجليزي جاك تشارلتون الفائز بكأس العالم 1966 ومدرب منتخب أيرلندا في كأس العالم 1990 عن عمر يناهز 85 عاما.

وعانى جاك من الورم اللمفاوي في العام الماضي وكان يعاني أيضا من الخرف.

وجاء في بيان عائلي: "توفي جاك بسلام يوم الجمعة 10 يوليو عن عمر يناهز 85 عاما. كان في المنزل في نورثامبرلاند مع عائلته بجانبه".

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"بالإضافة إلى كونه صديقا للكثيرين، كان زوجا وأبا وجدًا عظيما".

"لا يمكننا التعبير عن مدى فخرنا بالحياة غير العادية التي قادها والمتعة التي جلبها للعديد من الناس في بلدان مختلفة ومن جميع مناحي الحياة".

"لقد كان رجلا صادقا تماما ولطيفا ومضحكا وحقيقيا كان لديه دائما وقتا للناس".

"خسارته سوف تترك فجوة كبيرة في حياتنا ولكننا نشعر بالامتنان لمدى ذكريات سعيدة".

ولعب جاك لمدة 21 عاما بقميص ليدز يونايتد وشارك في 773 مباراة كرقم قياسي قبل الاعتزال عام 1973، وفاز بلقب الدوري عام 1969 وكأس الاتحاد 1972.

وارتدى جاك رفقة شقيقه بوبي تشارلتون بقميص منتخب إنجلترا ولعب بـ 35 مباراة دولية وفاز بكأس العالم 1966 والتي استضافتها إنجلترا.

تشارلتون درب أندية نيوكاسل وميدلسبروه وشيفيلد وينزداي وكذلك منتخب أيرلندا للتأهل لـ يورو 88 لأول مرة والوصول لربع نهائي كأس العالم 1990.

والتقى مع منتخب مصر في مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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