مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات محمد شريف مع الاتفاق

السبت، 11 يوليه 2020 - 14:59

كتب : أحمد الخولي

محمد شريف - إنبي - الزمالك

كشف مصدر مقرب من محمد شريف لاعب النادي الأهلي المعار، تفاصيل المفاوضات مع نادي الاتفاق السعودي من أجل الانتقال لصفوفه على سبيل الإعارة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الاتفاق كان يفاوض محمد شريف بالفعل منذ يناير الماضي، وكانت الأمور تسير بشكل جيد، لكن مع تفشي وباء كورونا في العالم توقف كل شيء".

وأضاف "هناك توقف وجمود حاليا ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي كما يروج البعض".

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المصدر أكمل "شريف يركز حاليا في إنهاء الموسم الحالي مع إنبي وإكمال مسيرة تألقه، خاصة وأنه يسعى لاقتناص لقب هداف الدوري حتى يعود للأهلي وهو يقف على أرض صلبة ".

وأتم "ما يتردد عن أن شريف يريد الرحيل عن الأهلي بسبب الخوف من عدم الحصول على فرصة في ظل تخمة لاعبي الأجنحة بالفريق خاصة بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر، كلام غير صحيح بالمرة، إذ أن شريف يثق في قدرته على تثبيت أقدامه والحصول على فرصة ومنافسة بقية زملائه".

ويقضي محمد شريف الفترة الحالية معارا من الأهلي إلى إنبي لمدة موسم واحد فقط.

صاحب الـ24 عاما شارك هذا الموسم في 17 مباراة. سجل فيهم 9 أهداف وصنع اثنين آخرين.

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