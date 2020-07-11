أبو الأشبال يروي لـ في الجول وفاء اللاعبين لإبراهيم يوسف بعد إخلاصه للزمالك في نهائي 1986

"إخلاص ووفاء إبراهيم يوسف للزمالك، كان سببا كافيا ليحمل هو كأس إفريقيا رغم غيابه عن النهائي".. هكذا قال أحمد مصطفى نجم الزمالك في الستينيات ورئيس قطاع الناشئين لفترات طويلة.

تحل اليوم 11 يوليو، الذرى السابعة لوفاة إبراهيم يوسف "الغزال" كما أحبت جماهير الكرة المصرية، وأحد أفضل إن لم يكن أفضل من شغل مركز الليبرو في الكرة المصرية.

FilGoal.com يعيد نشر حلقة إبراهيم يوسف من سلسلة (حكايات في الزمالك) في ذكرى وفاة أسطورة الكرة المصرية.

وشهد أحمد مصطفى الملقب بـ"أبو الأشبال" نشأة العديد من أجيال الزمالك في العقدين الأخيرين، خاصة أنه جاور الراحل نبيل نصير في العمل بقطاع الناشئين.

ويتحدث أحمد مصطفى لـFilGoal.com عن الراحل إبراهيم يوسف نجم الزمالك الأسبق.. وما يلي على لسانه.

"إبراهيم يوسف رحمه الله عليه كان من أقرب الأشخاص إلى قلبي داخل الزمالك، هو واحد من المخلصين جداً للنادي حتى وقت وفاته".

"لا أنسى حزنه الشديد الذي وصل حد البكاء بسبب تعرضه للإصابة قبل مباراة الزمالك وأفريكا سبورت الإيفواري في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 1986، وقتها كنت مديرا للكرة".

"ظلت حالة إبراهيم يوسف النفسية سيئة بعد تأكد غيابه عن النهائي، لم أكن أعرف ماذا أفعل حتى يهدأ، إلا أن الله كافئنا بالبطولة ليعوضه".

"فاز الزمالك بهدفين نظيفين في القاهرة، وأصر إبراهيم على السفر إلى كوت ديفوار في مباراة العودة رغم التأكد من غيابه عن المباراة".

"خسرنا مباراة العودة بهدفين نظيفين، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، والتي نجح الزمالك في حسمها لصالحه 4-2".

"بعد تتويج الزمالك بالبطولة، طالبت لاعبي الزمالك بأن يحمل إبراهيم يوسف الكأس تقديراً لمشواره مع الفريق في البطولة، وقد وافق اللاعبون في موقف نبيل منهم".

"ذهبت ليوسف وأخبرته بأن يأتي ليحمل هو الكأس، وسعادته كانت لا توصف في هذه اللحظة".

طالع أيضا

فريق ألماني يستعد لإجراء مسحات طبية لمشجعيه

رسالة من فايلر لفريقه السابق

صلاح يطارد رقما تاريخيا

ماني يشيد بصلاح وفيرمينو

أول مباراة ودية في مصر بعد جائحة كورونا

هل يترك كونتي فريق إنتر؟