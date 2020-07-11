أجبونلاهور عن صلاح: لا يجب أن يكون لاعب أكبر من الفريق

انتقد جابي أجبونلاهور نجم أستون فيلا السابق، محمد صلاح، نجم ليفربول مشيرا إلى أن الأخير يتصرف بأنانية في الملعب.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال أجبونلاهور في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"لو رجعت إلى مباراة بيرنلي في الموسم الحالي، لم يكن الأمر جيدا. ما يفعله صلاح، كان يسدد من أي مكان. لا أعتقد أن هذا يجب وجوده في فريق لأنك لو لاعب وسط تقدمت للأمام بحثا عن تمريرة، تريد الكرة".

وواصل "لا تريد لاعبا يعتقد أنه أكبر من الفريق ويسدد كل الكرات. لو كنت موجودا في ذلك الوقت لقلت الكثير، مثلما حدث أمام بيرنلي (يقصد غضب ساديو ماني من صلاح)".

ويطمح صلاح للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي بعدما نالها منفردا في موسم 2017-2018 وبالتشارك مع ماني وأوباميانج في 2018-2019.

وسجل صلاح 73 هدفا وأرسل 27 تمريرة حاسمة ليصبح مساهما في 100 هدف بعد المشاركة في 104 مباريات فقط مع ليفربول.

وبات نجم مصر البالغ عمره 28 عاما أسرع لاعب يحقق ذلك، سبق مايكل أوين (148 مباراة) وروبي فاولر (159 مباراة) وستيفن جيرارد (212 مباراة).

ويأمل صلاح زيادة الغلة يوم السبت حين يستضيف ليفربول فريق بيرنلي في الجولة 35 من الدوري.

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