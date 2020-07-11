تحديد موعد عودة كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا

السبت، 11 يوليه 2020 - 11:30

كتب : FilGoal

كوبا ليبرتادوريس - كوبا سود أمريكانا

حدد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" موعد عودة بطولتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا 2020.

كلتا المسابقتين توقفتا في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة لآجل غير مسمى.

وسيكون موعد عودة كوبا ليبرتادوريس في 15 سبتمبر المقبل، وتعود كوبا سود أمريكانا في 27 أكتوبر المقبل.

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وستقام مباريات نصف النهائي في يناير 2021 للمسابقتين، وسيتحدد موعد المباراة النهائية لاحقا، وستقام المباريات خلف أبواب مغلقة.

ومن المقرر أن يقام نهائي كوبا ليبرتادوريس في ملعب ماراكانا البرازيلي، ونهائي كوبا سود أمريكانا على ملعب ماريو ألبرتو كيميبس في الأرجنتين.

وكانت بطولة كوبا ليبرتادوريس قد توقفت بعد إتمام الجولة الثانية من دور المجموعات، بينما توقفت بطولة كوبا سود أمريكانا عند المرحلة الثانية.

وتعد البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا على مستوى العالم في عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

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