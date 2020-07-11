تقرير: إنتر ميلان خفض سعر لاوتارو إلى 90 مليون.. وربما يلجأ برشلونة للمبادلة

السبت، 11 يوليه 2020 - 10:58

كتب : FilGoal

لاوتارو - إنتر ميلان

أصبح إنتر ميلان يوافق على تخفيض سعر لاوتارو مارتينيز المهاجم الأرجنتيني للفريق إلى 90 مليون يورو فقط.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية نقلا عن "كوريرو ديلا سيرا" الإيطالية، فإن إنتر ميلان وافق على تخفيض سعر لاوتارو مارتينيز من 111 مليون يورو كما هو الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب معهم، إلى 90 مليون يورو فقط.

الصحيفة تقول بأن إنتر ميلان خفض السعر بسبب رغبة لاوتارو في الانتقال إلى برشلونة، وفي ظل الظروف الحالية للسوق بعد جائحة كورونا.

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من جهة أخرى، ما زال برشلونة يرى مبلغ 90 مليون يورو كبيرا رغم تخفيض قرابة 21 مليون، ويحاول الفريق الإسباني الضغط على إنتر لتخفيض مبلغ أكبر.

إنتر ميلان ربما يوافق فعلا على تخفيض سعر لاوتارو مارتينيز أكثر، ولكن هذا سيكون بشرط الحصول على لاعب آخر في صفقة تبادلية مع برشلونة يحصل بموجبها إنتر على لاعب يرغبون في ضمه بجانب مبلغ مالي.

فيليبي كوتينيو الاعب البرازيلي لبرشلونة والمعار هذا الموسم إلى بايرن ميونيخ، ربما يكون هو هذا اللاعب الذي ينتقل إلى إنتر ميلان بجانب المبلغ المالي.

وكوتينيو سبق له اللعب في إنتر ميلان بالفعل من 2008 إلى 2013 قبل الانتقال إلى ليفربول.

وشارك لاوتارو مارتينيز هذا الموسم في 38 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 17 هدفا وصنع 5 آخرين.

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