مورينيو: استطيع قيادة توتنام للألقاب.. كم احتاج كلوب ليفوز مع ليفربول؟

السبت، 11 يوليه 2020 - 10:44

كتب : FilGoal

مورينيو - توتنام

يتفائل جوزيه مورينيو مدرب توتنام بقدرته على قيادة الفريق لمنصات التتويج، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت ضاربا المثل بليفربول مع المدير الفني يورجن كلوب.

وقال البرتغالي في مؤتمر صحفي:"كم احتاج يورجن وليفربول؟ 4 سنوات، 4 مواسم. اشترى أحد أفضل حراس المرمى في العالم، اشترى أحد أفضل المدافعين في العالم وهكذا وهكذا".

واستمر المدرب الأسبق لتشيلسي ومانشستر يونايتد "أركز على عقدي الممتد لثلاث سنوات. أثق أن خلال مدة عقدي نستطيع الفوز بألقاب. إن لم نفعل، وحقق النادي ذلك في حقبة جديدة، سأكون سعيدا بذلك".

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وأضاف "أعمل من أجل النادي. لا أفكر في نفسي. أقول مرارا إن طموحي لم يتغير، شخصيتي لم تتغير، لكن ربما أنا في مرحلة أنظر فيها إلى نفسي وإلى إنجازاتي بدرجة أقل وأهتم أكثر بالنادي".

ويصارع توتنام من أجل ضمان مقعد مؤهل لبطولة أوروبية في الموسم المقبل ويحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ورصيده 49 نقطة.

ويستضيف الفريق جاره اللندني أرسنال يوم الأحد في الجولة 35 من الدوري.

ويقود مورينيو (57 عاما) فريق توتنام منذ نوفمبر الماضي ولعب 31 مباراة فاز في 13 منها وخسر 11.

ويمتد عقد مورينيو مع فريق سبيرز إلى 2023.

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