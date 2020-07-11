مواعيد مباريات السبت 11 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. ليفربول وبرشلونة ولقاء إيطالي مرتقب

يستضيف اليوم السبت فريق ليفربول ضيفه بيرنلي في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز وتنقل قناة beIN Sports 1 & 2 المباراة التي تنطلق في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة.

ويأمل برشلونة الاستمرار في مطاردة غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني حين يحل الأول ضيفا على بلد الوليد في مباراة تنقلها قناة beIN Sports 1 & 3 وتنطلق الساعة 7:30 مساء.

وفي إيطاليا تجري قمة مرتقبة بين يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب وأتالانتا ثالث الترتيب وتنقلها قناة beIN Sports 1 & 4 وتبدأ الساعة 9:45 مساء.

وفي دوري الدرجة الثانية الإنجليزي يلعب المصريان أحمد حجازي وسام مرسي في تمام الساعة الرابعة عصرا.

فيحل الأول ضيفا مع وست بروميتش ألبيون على بلاكبرن روفرز بينما يلعب الثاني مع ويجان ضد مضيفه بارنسلي.

والمباراتان غير منقولتين على أي قناة في الشرق الأوسط.

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