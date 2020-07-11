مؤتمر زيدان: هل سيلعب جيمس مجددا؟ لا أعرف

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، سعادته بانتصار فريقه على ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

ريال مدريد تجاوز ألافيس بهدفين دون رد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بختام الجولة 35 للمسابقة.

وقال زيزو بعد اللقاء: "لقد قمنا بعمل دفاعي مميز وجاد، علينا القيام بالأمور بشكل جيد حتى لا يصعّب المنافس علينا الأمور، إنها 3 نقاط مستحقة".

وأضاف: "عدم استقبال الأهداف أمر مستحيل، لكن كورتوا يقوم بعمل رائع هذه الفترة".

وواصل الإشادة بـ تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق: "تأثير كورتوا كبير على الفريق، إنه حارس مرمانا، ما يقوم به كل مباراة أمر رائع، الدفاع مسؤولية الجميع، لكن كورتوا يساعدنا للغاية، اليوم قام بتصديين أو ثلاثة مميزين".

كما خصص إشادة للجانب الهجومي: "عملنا الهجومي اليوم كان جيدا وتمتع بالانسيابية، حافظنا على الاستحواذ وتنقلنا من جانب إلى آخر في الملعب بكثير من الحركية. المشكلة أننا لعبنا يوم الإثنين الماضي، اللاعبون مجهدون، لكن الراحة مع الانتصار تكون أكبر".

وعلق على مستوى ماركو أسينسيو الذي سجل الهدف الثاني: "توقعنا ذلك من أسينسيو، بعد 10 أشهر من الابتعاد عليك أن تكون هادئا، لعب أساسيا للمباراة الثانية على التوالي وقد كان مميزا".

لكنه حذر من المفاجآت: "حتى نهاية الدوري لا نعرف ما يمكن أن يحدث، يجب علينا خوض المباريات المقبلة بكثير من الاحترام، مواجهة غرناطة ستكون صعبة للغاية".

وتابع: "لطالما قلت إن الدوري الإسباني صعب للغاية ومعقد، الآن يتبقى أمامنا 3 نهائيات، علينا أن نرتاح لأننا سنلعب يوم الإثنين المقبل".

تقنية الفيديو تدخلت مرة جديدة في مباريات ريال مدريد، لتأكيد ركلة الجزاء التي سُجل منها الهدف الأول، ولاحتساب الهدف الثاني الذي ألغي في بادئ الأمر بداعي التسلل: "تقنية الفيديو موجودة من أجل اتخاذ القرارات وأن تكون كل الأمور أوضح، كنت أتمنى لو لم نحتج إلى تقنية الفيديو، ولكن عندما نحتاجه، فهو موجود من أجل ذلك".

وواصل: "لو أعلن الحكم عن ركلة جزاء فهذا بسبب وجود ركلة جزاء، هذا كل ما في الأمر، الاختراق كان مميزا من ميندي، ولا أهتم بأي شيء، كل ما يهمني هو أن نسجل".

النجم كريم بنزيمة تلقى ضربة قوية في نهاية الشوط الأول، وبدا متألما قبل الدخول إلى غرفة خلع الملابس: "بنزيمة استطاع إكمال المباراة لأن الاصطدام كان بسيطا في نهاية الشوط الأول، شعر ببعض الدوار وبعدها كان بخير، ولذا أعتقد أنه على ما يرام".

وعن الآلام العضلية التي عانى منها اللاعب في نهاية المواجهة: "بنزيمة مجهد بعض الشيء، سنرى يوم الإثنين المقبل كيف سيكون الوضع".

هل سيلعب خامس مرة أخرى مع ريال مدريد؟ زيزو أجاب بوجه جامد: "لا أعرف".

وأتم: "نحن سعداء بأول موسم لـ ميندي في ريال مدريد، لقد ارتقى للمستوى المطلوب، وعليه المواصلة على ذلك".

كريم بنزيمة وماركو أسينسيو سجلا هدفي ريال مدريد بالتقاسم على شوطي اللقاء.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في الصدارة، ويعيد الفارق مع برشلونة إلى 4 نقاط.

فيما تجمّد رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز 17، بفارق 3 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ليحقق ريال مدريد فوزه الثامن من أصل 8 مباريات لُعبَت بعد استئناف النشاط الكروي، ويحافظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي.

كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة وعندما سُئل صباح اليوم عن إمكانية تعثر ريال مدريد أمام ألافيس المتواضع، أجاب: "كل شيء ممكن، لقد شاهدنا أشياء غير متوقعة تحدث".

هكذا تمنى سيتيين، أن تحدث المفاجأة، لكنها لم تحدث، وفاز ريال مدريد على ألافيس، ليصير على بُعد انتصارين فقط من التتويج بلقب الدوري الإسباني قبل 3 جولات على النهاية.

ريال مدريد يكفيه أيضا الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في المباراتين المتبقيتين، ليصير بطلا لإسبانيا لأول مرة منذ 2017.

















































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