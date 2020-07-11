مشادة في الدرجة الثانية الإيطالية تنتهي بنقل لاعب للمستشفى

السبت، 11 يوليه 2020 - 00:58

كتب : FilGoal

يوفي ستابيا - إنتيلا - الدرجة الثانية الإيطالية

انتقل ماورو كوبولارو قائد فريق إنتيلا إلى المستشفى بعد مشادة عنيفة بعد نهاية مباراة فريقه أمام يوفي ستابيا في الدرجة الثانية الإيطالية.

كوبولارو تعرض للطرد في الدقيقة 54 من اللقاء وزميله ماركو سيرمي من خارج الملعب، وأيضا لويجي كانتو لاعب يوفي ستابيا.

عقب خروج لاعبي الفريقين في النفق المؤدي لغرفة الملابس دب شجار بينهما.

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المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وعقب نهايتها شهدت شجارا عنيفا بين لاعبي الفريقين بدأ بين كوبولارو وباسكول ديإنفيرنو مدرب يوفي ستابيا.

الشجار انتهى بنقل كوبولارو إلى المستشفى لكنه خرج بعد إجراء الفحص الطبي دون وجود مشاكل.

وتدخل رجال الشرطة ومندوب من رابطة الدرجة الثانية لإجراء تحقيقات عما حدث بين لاعبي الفريقين

وأعلن نادي يوفي ستابيا أن لاعبه كانتو لم يُلقي القبض عليه مثلما أفادت بعض التقارير.

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