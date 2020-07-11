وجيه أحمد يرد على "اقتراح مورينيو" بخصوص الحكام

السبت، 11 يوليه 2020 - 00:34

كتب : FilGoal

مورينيو - توتنام

رد وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة على حديث جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنام بخصوص الحكام.

جوزيه مورينيو تحدث خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أرسنال، عن ضرورة خروج الحكام للحديث مع الصحفيين عقب المباريات مثل اللاعبين والمدربين. (طالع التفاصيل).

وعقب وجيه أحمد على "اقتراح مورينيو"، قائلا: "تعليمات الاتحاد الدولي واضحة تماما بخصوص الحكام في هذا الشأن".

أخبار متعلقة
مؤتمر الدربي - مورينيو: أرتيتا كان طفلا ولم يعد كذلك.. لن أقدر على تمني النجاح له أرتيتا يجيب.. هل مورينيو لا يزال مدربا عالميا؟ وجيه أحمد: سماعات جديدة عالية الجودة للحكام قبل استئناف الدوري مؤتمر ناري - مورينيو: تفاجأت من رغبة بورنموث في عدم الفوز.. والعالم بأكمله يعلم ما نستحق

وأوضح في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "لا يجوز لأي حكم الحديث عن الأداء التحكيمي له بعد أي مباراة. هناك لجنة فنية هي التي تُقيم أداء التحكيم ولا يجوز خروج الحكم ليُحلل أدائه".

وتابع "ما يفعله الحكم هو كتابة كافة التفاصيل في تقريره عقب المباراة، سواء الأداء الفني أو الانضباطي".

وشرح "الأداء الفني على سبيل المثال; احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 25، وقتها لجنة الحكام تُقيم قرارات الحكم".

اقرأ أيضا:

اتحاد اليد لـ في الجول: أين العقل والمنطق؟

رقم كبير للمصابين بـ كورونا في الدوري السعودي

مؤتمر مورينيو: لن أقدر على تمني النجاح لـ أرتيتا

تحديد موعد الرد على استئناف سيتي

إبراهيموفيتش: هذا ليس ميلان الذي أعرفه

في الدوري في إنجلترا مورينيو
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر زيدان: هل سيلعب جيمس مجددا؟ لا أعرف 34 دقيقة | أوروبا
مشادة في الدرجة الثانية الإيطالية تنتهي بنقل لاعب للمستشفى 57 دقيقة | أوروبا
وجيه أحمد يرد على "اقتراح مورينيو" بخصوص الحكام ساعة | أوروبا
فاران: ضوضاء تقنية الفيديو لا تؤثر على ريال مدريد ساعة | أوروبا
اتحاد جدة يكشف موقفه من ضم عاشور وتريزيجيه وحجازي ساعة | مصر
زكي عبد الفتاح: الأهلي لم يتفاوض مع برادلي عند سفر فايلر.. وهذا ما حدث مع إبراهيموفيتش ساعة | الدوري المصري
زكي عبد الفتاح: أحمد الشناوي كان يستطيع أن يكون صلاح الحراس.. ومحمد ليس مميزا ولكنه أفضل المتاحين ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة يُجيب.. هل عُرض على مصر استضافة نهائي إفريقيا إذا جمع بين الأهلي والزمالك ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك