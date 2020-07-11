وجيه أحمد يرد على "اقتراح مورينيو" بخصوص الحكام

رد وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة على حديث جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنام بخصوص الحكام.

جوزيه مورينيو تحدث خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أرسنال، عن ضرورة خروج الحكام للحديث مع الصحفيين عقب المباريات مثل اللاعبين والمدربين. (طالع التفاصيل).

وعقب وجيه أحمد على "اقتراح مورينيو"، قائلا: "تعليمات الاتحاد الدولي واضحة تماما بخصوص الحكام في هذا الشأن".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "لا يجوز لأي حكم الحديث عن الأداء التحكيمي له بعد أي مباراة. هناك لجنة فنية هي التي تُقيم أداء التحكيم ولا يجوز خروج الحكم ليُحلل أدائه".

وتابع "ما يفعله الحكم هو كتابة كافة التفاصيل في تقريره عقب المباراة، سواء الأداء الفني أو الانضباطي".

وشرح "الأداء الفني على سبيل المثال; احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 25، وقتها لجنة الحكام تُقيم قرارات الحكم".

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