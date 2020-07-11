فاران: ضوضاء تقنية الفيديو لا تؤثر على ريال مدريد

شدد رافاييل فاران لاعب ريال مدريد، على ضرورة مواصلة الأداء القوي لحصد لقب الدوري الإسباني.

ريال مدريد انتصر على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بختام الجولة 35 للدوري الإسباني.

وصرّح فاران بعد اللقاء: "لم تكن أفضل مبارياتنا لكني أعتقد أننا تحلينا بالصلابة، نعمل على ألا نتقلى أهدافا".

وأضاف: "الخروج بشباك نظيفة يعطينا الكثير من الثقة، إنه شيء ناتج عن أداء الفريق بأكمله".

وتابع: "الضوضاء الآتية من الخارج بشأن تقنية الفيديو لا تؤثر علينا، لا نستطيع السيطرة علينا، ما نستطيع السيطرة عليه هو مجهودنا على أرض الملعب".

وأتم: "يتبقى أمامنا 3 نهائيات في الدوري الإسباني".

















































كريم بنزيمة وماركو أسينسيو سجلا هدفي ريال مدريد بالتقاسم على شوطي اللقاء.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في الصدارة، ويعيد الفارق مع برشلونة إلى 4 نقاط.

فيما تجمّد رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز 17، بفارق 3 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ليحقق ريال مدريد فوزه الثامن من أصل 8 مباريات لُعبَت بعد استئناف النشاط الكروي، ويحافظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي.

كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة وعندما سُئل صباح اليوم عن إمكانية تعثر ريال مدريد أمام ألافيس المتواضع، أجاب: "كل شيء ممكن، لقد شاهدنا أشياء غير متوقعة تحدث".

هكذا تمنى سيتيين، أن تحدث المفاجأة، لكنها لم تحدث، وفاز ريال مدريد على ألافيس، ليصير على بُعد انتصارين فقط من التتويج بلقب الدوري الإسباني قبل 3 جولات على النهاية.

ريال مدريد يكفيه أيضا الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في المباراتين المتبقيتين، ليصير بطلا لإسبانيا لأول مرة منذ 2017.

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