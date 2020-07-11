زكي عبد الفتاح: الأهلي لم يتفاوض مع برادلي عند سفر فايلر.. وهذا ما حدث مع إبراهيموفيتش

السبت، 11 يوليه 2020 - 00:13

كتب : FilGoal

بوب برادلي

شدد زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى بلوس أنجلوس الأمريكي الحالي ومنتخب مصر الأسبق أن الأهلي لم يتفاوض مطلقا مع بوب برادلي.

ويتولى برادلي منصب المدير الفني للوس أنجلوس وسبق له كذلك تدريب منتخب مصر.

وقال زكي عبد الفتاح لقناة "أون تايم سبورتس" ردا على تلك الأنباء: "الأهلي إدارته محترفة للغاية عن أي إدارة أخرى في مصر وكذلك برادلي، لذا فالأهلي لن يتحدث مع مدرب لديه عقد مع فريق آخر".

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وواصل "لم يتحدث الأهلي مع برادلي مطلقا".

وعن خلافه مع زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الحالي حينما كان يلعب في صفوف لوس أنجلوس جالاكسي قال: "إبراهيموفيتش رجل صعب، أتذكر في نهاية مباراة ضدنا تسبب في كسر في وجه أحد لاعبي فريقي".

وأضاف "اللاعب كان يذهب للحكم ليريه ما حدث وعدم حصوله على خطأ فاعتقدت أن اللاعب سيدخل في مشادة مع الحكم فركضت لأمنع الأمر".

وواصل "اعتقد إبراهيموفيتش أن اللاعب يريد العراك معه فقمت بمسك يده فسبني وبالتالي قمت برد السباب".

وأتم "حتى مدير لوس أنجلوس جالاكيس كان لاعبا لدي حينما كنا ندرب الفريق جاء لغرفة الملابس الخاصة بنا ليوبخني فطردته من الغرفة لأنه وافق على ما قام به إبراهيموفيتش".

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