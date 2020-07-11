زكي عبد الفتاح: أحمد الشناوي كان يستطيع أن يكون صلاح الحراس.. ومحمد ليس مميزا ولكنه أفضل المتاحين

قال زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى بلوس أنجلوس الأمريكي الحالي ومنتخب مصر الأسبق إن أحمد الشناوي حارس بيراميدز أكثر من خذله.

وتحدث عبد الفتاح لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "أحمد الشناوي كان يستطيع أن يكون محمد صلاح حراس المرمى".

وواصل "لكنه فضل الأموال وعقليته لم تكن قوية، كان يستطيع الذهاب بعيدا جدا في مسيرته فهو يمتلك إمكانيات كبيرة".

وأضاف "أتذكر في إحدى المرات جلبت عصام الحضري من المريخ السوداني وقررت أن يكون بديلا لأحمد الشناوي لأعطيه الثقة في نفسه وألا أقنعه أنه يلعب لأن الحضري غائب عن المنتخب".

وأردف "سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة قال لي مازحا أنا أراوغ 90 مليون مصري وأنت تراوغني يا زكي، وذلك بسبب قولي له في بادئ الأمر أن الحضري سيخوض المباراة ولكن في نيتي كنت سأدفع بأحمد الشناوي".

وعن حارس الأهلي محمد الشناوي قال: "هو أفضل المتاحين ولكنه ليس مميزا، فهو ليس إكرامي الشحات أو أحمد شوبير".

وتابع "محمد الشناوي يفتقد لبعض الأساسيات لو يمر بيوم جيد سيتصدى لتلك الفرص لو لا يمر بيوم جيد سيستقبل الأهداف".

وشدد "يجب أن يعمل على تطوير تلك الأساسيات ولكنه حارس مجتهد".

أما عن شريف إكرامي ورحيله عن الأهلي علق زكي عبد الفتاح "تمنيت استمراره مع الأهلي، شريف يملك القدرة لو شارك لمباراتين أن يستغل الفرصة ويصبح الحارس الأول مجددا".

وأخيرا عن خلافه مع الحضري قال: "حينما أعلن اعتزاله الدولي بين شوطي مباراة ودية ضد تشيلي بدأ الخلاف".

وأتم "الخلاف حدث لأن الحضري لم يحترم مدربه أو زملائه أو الشعب المصري".

زكي عبد الفتاح يوضح حقيقة أزمته مع الحضري.. ورأيه في شريف إكرامي ومحمد الشناوي#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/ZYHTEhlTqI — OnTime Sports (@ONsportEg) July 10, 2020

اقرأ أيضا:

اتحاد اليد لـ في الجول: أين العقل والمنطق؟

رقم كبير للمصابين بـ كورونا في الدوري السعودي

مؤتمر مورينيو: لن أقدر على تمني النجاح لـ أرتيتا

تحديد موعد الرد على استئناف سيتي

إبراهيموفيتش: هذا ليس ميلان الذي أعرفه