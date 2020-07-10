رسميا - أسامة نبيه مديرا فنيا لـ الشعلة السعودي

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 22:28

كتب : أحمد الخولي

أسامة نبيه - الكوكب السعودي

أعلن نادي الشعلة السعودي بشكل رسمي تولي أسامة نبيه مسؤولية قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

رحلة أسامة نبيه في السعودية لن تكون الأولى فسبق له تدريب فريق الكوكب السعودي.

وتواصل FilGoal.com مع أسامة نبيه للحديث عن مشواره الجديد مع الشعلة، وقال: "المفاوضات مع الشعلة بدأت منذ فترة، ولكنها تمت اليوم بشكل رسمي".

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وكشف نجم الزمالك السابق والمدرب السابق في جهاز منتخب مصر مع هيكتور كوبر "تعاقدي مع الشعلة لمدة موسم ونصف، وأسافر يوم السبت إلى السعودية لبداية مشواري مع الفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "سأصطحب الثنائي المصري محمد صبري وأحمد عبد المقصود معي".

وأتم "لدي طموح في صناعة طفرة مع الشعلة وتطوير الفريق والتقدم في جدول المسابقة".

ويحتل الشعلة المركز العاشر على سلم ترتيب دوري الدرجة الثانية في السعودية، برصيد 38 نقطة من 28 مباراة.

وتستأنف منافسات الكرة في السعودية مطلع شهر أغسطس المقبل.

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