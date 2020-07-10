تشكيل ريال مدريد – لوكاس فاسكيز ظهير أيمن.. وهازارد احتياطي أمام ألافيس

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 20:58

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - ريال مدريد ضد سرقسطة

لجأ زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد إلى تشكيل اضطراري في مواجهة ديبورتيفو ألافيس.

ريال مدريد يستقبل ألافيس على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل التعويل على لوكاس فاسكيز كظهير أيمن في ظل إيقاف داني كارباخال وإصابة ناتشو فيرنانديز.

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كما يشارك فيرلان ميندي بدلا من مارسيلو المصاب، وإيدير ميليتاو بدلا من سيرخيو راموس الموقوف.

وعاد رافا فاران للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن مباراة أتليتك بلباو الماضية، فيما يبدأ توني كروس على حساب فيدي فالفيردي، ويستمر تواجد لوكا مودريتش.

ويظهر رودريجو وماركو أسينسيو على الأطراف مثل المباراة الماضية بجوار كريم بنزيمة في خط الهجوم.

فيما يبدأ إدين هازارد المباراة على مقاعد البدلاء، حاله حال إيسكو ألاركون وجاريث بيل.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، بفارق نقطة واحدة إلى برشلونة، ويسعى إلى الفوز وإعادة الفارق إلى 4 نقاط

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – رافا فاران – إيدير ميليتاو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي – خابي هيرنانديز – ميجيل جوتييريز – فيدي فالفيردي – إيسكو ألاركون – إيدين هازارد – فينيسيوس جونيور – جاريث بيل – ماريانو دياز – براهيم دياز

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