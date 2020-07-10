تقرير تونسي يكشف تفاصيل تعاقد المباركي مع وادي دجلة

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 20:15

كتب : FilGoal

إيهاب المباركي

كشف موقع "فوت 24" التونسي تفاصيل تعاقد إيهاب المباركي مع وادي دجلة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في وقت سابق لـFilGoal.com إن المباركي ودجلة اتفقا على بنود العقد، وأرسل النادي العقود للاعب، في انتظار توقيعه بعد انتهاء عقده مع الترجي التونسي.

التقرير التونسي كشف أن الظهير الأيمن سيوقع على عقد يستمر لموسمين مع وادي دجلة.

أخبار متعلقة
تقرير تونسي: بعد الاتفاق مع النقاز.. المباركي يرحل عن الترجي والدوري المصري وجهته المقبلة مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: المباركي يوقع على عقود الانضمام لـ دجلة خلال ساعات وكيل إيهاب المباركي لـ في الجول: لدينا عرضان من الدوري المصري

وسيحصل المباركي على 10 آلاف دولار شهريا وهو ما يوازي نصف ما يحصل عليه في الترجي، كما سيحصل على 30 ألف دولار عند التوقيع بعد نهاية تعاقده مع الترجي في 30 سبتمبر المقبل.

إيهاب المباركي ظهير أيمن الترجي، انضم للفريق سنة 2013 قادما من فريق إيفيان الفرنسي.

صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 17 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع هدفين آخرين.

ويملك المباركي 4 مباريات دولية رفقة منتخب تونس، كان آخرها عام 2017.

اقرأ أيضا:

كلوب: أرقام صلاح مجنونة

خطوات الأهلي للرد على إعلان الزمالك تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي"

موعد وصول المثلولي للزمالك

جمعية عمومية غير عادية في الزمالك

الأهلي يقترب من تجديد عقد مهاجمه

إيهاب المباركي الترجي وادي دجلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد اليد لـ في الجول: نقل قمة الأهلي والزمالك خارج مصر؟ أين العقل والمنطق 12 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل ريال مدريد – لوكاس فاسكيز ظهير أيمن.. وهازارد احتياطي أمام ألافيس 17 دقيقة | أوروبا
رسميا - غيلان الشعلالي يعود إلى الترجي 36 دقيقة | إفريقيا
مؤتمر الدربي - مورينيو: أرتيتا كان طفلا ولم يعد كذلك.. لن أقدر على تمني النجاح له 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
8 فرق تتصارع من أجل 4 مراكز ذهبية.. المباريات المتبقية في إنجلترا من أجل الحلم الأوروبي 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير تونسي يكشف تفاصيل تعاقد المباركي مع وادي دجلة ساعة | الدوري المصري
إبراهيموفيتش: هذا ليس ميلان الذي أعرفه.. ولا ألعب للحصول على عقد ساعة | أوروبا
بي بي سي: تحديد موعد الرد على استئناف سيتي ضد قرار منعه من المشاركة الأوروبية 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك