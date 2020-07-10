تقرير تونسي يكشف تفاصيل تعاقد المباركي مع وادي دجلة

كشف موقع "فوت 24" التونسي تفاصيل تعاقد إيهاب المباركي مع وادي دجلة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في وقت سابق لـFilGoal.com إن المباركي ودجلة اتفقا على بنود العقد، وأرسل النادي العقود للاعب، في انتظار توقيعه بعد انتهاء عقده مع الترجي التونسي.

التقرير التونسي كشف أن الظهير الأيمن سيوقع على عقد يستمر لموسمين مع وادي دجلة.

وسيحصل المباركي على 10 آلاف دولار شهريا وهو ما يوازي نصف ما يحصل عليه في الترجي، كما سيحصل على 30 ألف دولار عند التوقيع بعد نهاية تعاقده مع الترجي في 30 سبتمبر المقبل.

إيهاب المباركي ظهير أيمن الترجي، انضم للفريق سنة 2013 قادما من فريق إيفيان الفرنسي.

صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 17 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع هدفين آخرين.

ويملك المباركي 4 مباريات دولية رفقة منتخب تونس، كان آخرها عام 2017.

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