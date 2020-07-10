سلبية مسحة الأهلي الثالثة
الجمعة، 10 يوليه 2020 - 18:36
كتب : حسام نور الدين
أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي سلبية المسحة الثالثة التي أجراها لاعبو الفريق والجهاز الفني والطبي والإداري.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي إن الشركة الطبية التي أجرت المسحات أبلغت النادي بأنها جاءت سلبية بنسبة 100%.
كما كشف عبد الحفيظ عن سلبية مسحة المدير الفني للفريق ريني فايلر.
ويواصل الأهلي تدريباته اليومية استعدادا لاستئناف الدوري المصري في السادس من شهر أغسطس المقبل.
كما يستعد الأهلي للقاء الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر المقبل.
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