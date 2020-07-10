ماركا: إصابة مارسيلو وغيابه عن بقية مباريات الدوري

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 18:22

كتب : FilGoal

مارسيلو - رسمة أحمد نبيل

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لاعبه مارسيلو في العضلة الضامة للساق اليسرى.

ولم يحدد ريال مدريد في بيانه المقتضب مدة غياب مارسيلو، لكن صحيفة ماركا الإسبانية أفادت أن اللاعب سيغيب عن بقية مباريات الدوري الإسباني.

فيما أشارت أرانتشا رودريجيز الصحفية في إذاعة كادينا كوبي، إلى غياب مارسيلو لمدة تصل إلى 20 يوما.

وخرج مارسيلو بالفعل من قائمة ريال مدريد التي تواجه ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم الجمعة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات الجولة 35 للدوري الإسباني.

ويلعب ريال مدريد في المباريات الثلاث التالية أمام: غرناطة، وفياريال، وليجانيس.

ومن المنتظر ان يستهدف مارسيلو اللحاق بمباراة مانشستر سيتي في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 7 أغسطس المقبل.

وبغياب مارسيلو، سيلجأ زيدان إلى الاعتماد كليا على مواطنه الفرنسي فيرلان ميندي الظهير الأيمن الآخر في قائمة الفريق.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة وبمباراة أقل.

اختر تشكيل ريال مدريد المثالي في غياب مارسيلو

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