ماركا: إصابة مارسيلو وغيابه عن بقية مباريات الدوري

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لاعبه مارسيلو في العضلة الضامة للساق اليسرى.

ولم يحدد ريال مدريد في بيانه المقتضب مدة غياب مارسيلو، لكن صحيفة ماركا الإسبانية أفادت أن اللاعب سيغيب عن بقية مباريات الدوري الإسباني.

فيما أشارت أرانتشا رودريجيز الصحفية في إذاعة كادينا كوبي، إلى غياب مارسيلو لمدة تصل إلى 20 يوما.

Marcelo sufre .una lesión muscular en el aductor izquierdo. Alrededor de 20 días de baja. — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) July 10, 2020

وخرج مارسيلو بالفعل من قائمة ريال مدريد التي تواجه ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم الجمعة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات الجولة 35 للدوري الإسباني.

ويلعب ريال مدريد في المباريات الثلاث التالية أمام: غرناطة، وفياريال، وليجانيس.

ومن المنتظر ان يستهدف مارسيلو اللحاق بمباراة مانشستر سيتي في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 7 أغسطس المقبل.

وبغياب مارسيلو، سيلجأ زيدان إلى الاعتماد كليا على مواطنه الفرنسي فيرلان ميندي الظهير الأيمن الآخر في قائمة الفريق.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة وبمباراة أقل.

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