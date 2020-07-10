برونو عن قرعة الدوري الأوروبي: لا تهم.. نريد الفوز في كل مباراة بداية من لاسك مجددا

لا يشغل برونو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد باله بهوية المنافس لفريقه في ربع نهائي الدوري الأوروبي بل أعرب عن نيته في الفوز في كل مباراة يخوضها فريقه.

وقال فيرنانديز في تصريحات لموقع يونايتد الرسمي: "أنا لا أهتم بنتائج القرعة لأنه عندما تلعب لمانشستر يونايتد فأنت تحتاج للفوز في كل مباراة".

وواصل "لا يهم من سنواجه عندما أكون لاعبا لواحد من أكبر أندية العالم وتستطيع الفوز على الجميع".

وأضاف اللاعب المتوج بجائزة لاعب الشه رفي الدوري الإنجليزي لمرتين متتاليتين "نحتاج للفوز على الجميع بالطبع يجب أن نفوز على لاسك، فلا يهم إن كنا فزنا عليهم بخماسية خارج ملعبنا في الذهاب، نريد تسجيل خماسية جديدة، كرة القدم تتعلق بالفوز".

وأكمل اللاعب البرتغالي "الفوز يُكسبك الثقة لذا لا نريد التوقف والتفكير على مجرد مواجهة لاسك، سنرى حينما نواجههم إننا نريد الفوز ثم نفكر في كوبنهاجن أو إسطنبول، لا يهم من سنواجه".

وأسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي عن مواجهة الفائز من يونايتد ولاسك ضد المنتصر من كوبنهاجن وإسطنبول باشاك شهير.

وكان يونايتد اكتسح لاسك بخماسية دون رد خارج ملعبه في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي قبل فترة توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.

اقرأ أيضا:

كلوب: أرقام صلاح مجنونة

خطوات الأهلي للرد على إعلان الزمالك تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي"

موعد وصول المثلولي للزمالك

جمعية عمومية غير عادية في الزمالك

الأهلي يقترب من تجديد عقد مهاجمه