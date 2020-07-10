سيموني إنزاجي: علينا أن نكون أقوى من الإصابات والحكام

يرى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ لاتسيو أن مواجهة ساسولو في الدوري الإيطالي "خطيرة" وعلى الفريق أن يكون أقوى من "الإصابات والحكام".

وقال سيموني في المؤتمر الصحفي: "علي الفريق أن يلعب بنفس الأسلوب الذي سبق له اللعب به".

وتابع "ربما لم نحصل على راحة وحماس كما كنا من قبل، وهناك بعض الصعوبات وأخطاء التحكيم أثرت علينا في اللقاءات الأخيرة".

وأضاف "علينا أن نكون أقوى من تلك الصعوبات، لسوء الحظ لم أتمكن من اتباع أسلوب المداورة ومساعدة اللاعبين في تلك اللحظات بسبب الإصابات".

وأكمل "لم نكن محظوظين بضربات الجزاء التي احتسبت ضدنا، 3 أمام لاتسيو في اللقاءات الأخيرة ولكن الأمر يعود لنا، علينا أن نكون أقوى من الحكام والإصابات، ونستعيد حماسنا مرة أخرى".

وردا على هل انتهى صراع لاتسيو على لقب الدوري قال: "إذا اضطررنا سنلعب ضد ساسولو غدا بعدد من اللاعبين الشباب، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش يعاني من مشاكل في الركبة، ولوكاس ليفا ودانيلو كاتلدي يعانون من إصابات ويتبقى لنا لويس ألبرتو وماركو بارولو فقط في خط الوسط".

وواصل عن مشاكل فريقه "كوريا يريد المساعدة لكنه يحتاج وقتا للتعافي، شعر بألم في ركبته أمام ميلان وظل يلعب 25 دقيقة في أرضية الملعب وهو غير قادر على الركض، بوبي أديكاني أيضا مصاب في الفخذ".

وأتم "لا أضع حجج، لأننا أهدرنا النقاط أمام ليتشي، الأهم الآن هو النظر للمنافسين القادمين وأيضا أنفسنا لتخطي الصعوبات والمعوقات".

لاتسيو خسر من ميلان وليتشي وابتعد عن يوفنتوس بفارق 7 نقاط قبل 7 جولات على نهاية الدوري الإيطالي.

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