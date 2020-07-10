سموحة يحدد موعد وديتين أمام الاتحاد السكندري.. وينتظر الموافقة النهائية

يستعد نادي سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري في مباراتين وديتين، استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

وحدد سموحة موعد 28 من شهر يوليو الحالي لمواجهة الاتحاد السكندري في نادي سموحة.

بينما يلعب الثنائي من جديد في السادس من شهر أغسطس في نادي الاتحاد السكندري.

وكشف عبد الباري المليجي المدير الإداري في نادي سموحة، إخطار ناديه لمنطقة الإسكندرية بموعد المباراتين، وهي بدورها تُخطر لجنة الحكام.

وجاء إخطار سموحة الآن لمنطقة الإسكندرية لأنه "يجب أن يكون الإخطار قبل وقت كافي من موعد المباراة، ولا يقل عن 7 أيام من أجل إتاحة الوقت لاختيار الحكام وإجراء مسحة كورونا لهم"، حسبما صرح المدير الإداري لـ FilGoal.com.

وينتظر سموحة الحصول على التأكيد الرسمي من منطقة الإسكندرية بموعد إقامة الوديتين.

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة قد كشف في وقت سابق رغبة ناديه في خوض 3 مباريات ودية قبل استئناف الدوري المصري.

وتستأنف مباريات الدوري المصري في السادس من شهر أغسطس المقبل.

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