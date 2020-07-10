الإسماعيلي يُجري المسحة الثالثة لـ كورونا يوم الثلاثاء

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 16:49

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي الجماعي الأول بعد استئناف النشاط الكروي

حدد نادي الإسماعيلي يوم الثلاثاء المقبل كموعد لإجراء المسحة الثالثة الخاصة بفيروس كورونا للاعبي الفريق.

وأجرى الإسماعيلي المسحة الأولى والتي كشفت وجود حالتي إصابة من بينهما حالة للاعب في صفوف الفريق.

بينما جاءت المسحة الثانية سلبية بالكامل، ومن المنتظر أن يخضع الفريق للمسحة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل.

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ويواصل فريق الإسماعيلي الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري المصري، بخوض المران على فترتين، صباحية ومسائية من أجل العمل على رفع اللياقة البدنية للاعبين.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 18 مباراة.

وتستأنف مسابقة الدوري المصري في السادس من شهر أغسطس المقبل.

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