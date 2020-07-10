أرتيتا يجيب.. هل مورينيو لا يزال مدربا عالميا؟

أشاد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بجوزيه مورينيو نظيره في توتنام حين سئل عن الأخير قبل مواجهتهما يوم الأحد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الإسباني في مؤتمر صحفي حين سئل هل مورينيو لا يزال مدربا عالميا:"بالتأكيد".

وأضاف اللاعب الأسبق لأرسنال ومانشستر سيتي "ترى بوضوح ماذا يريد أن يقدم للنادي، لقد فاز مع كل الفرق التي دربها".

وأردف معللا تذبذب نتائج توتنام مع مورينيو "ارجع إلى وقت وصوله للنادي، الأمر يختلف عن بدء مشروع جديد في الصيف، أثق في نجاحه. لقد كان كذلك دائما، يجد الطريق الصحيحة لفعل الأمر وسيتطلب ذلك بعض الوقت، أثق أنه سيفعل".

ويحل أرسنال ضيفا على توتنام في مباراة ساخنة يتصارع فيها الناديان على مقعد متقدم من أجل المشاركة في بطولة أوروبية الموسم المقبل.

ويحتل أرسنال المركز الثامن ورصيده 50 نقطة وخلفه مباشرة بفارق نقطة فريق توتنام.

والمباراة هي الأولى بين أرتيتا، الذي يقود أرسنال في أول مهمة تدريبية في مشواره، ومورينيو المدرب المخضرم الذي توج بدوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر ميلان وفاز بالدوري مع الأخيرين وكذلك مع ريال مدريد وتشيلسي.

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