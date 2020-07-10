مؤتمر كلوب: موسم هندرسون انتهى.. وهو من سيرفع الكأس

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول أن جوردان هندرسون قائد الفريق لن يستطيع المشاركة في المباريات المتبقية من الموسم بسبب الإصابة.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي استعدادا لمواجهة بيرنلي يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز:"إنه أفضل خبر بين كل الأخبار السيئة. إنها إصابة في الركبة، لكنه لن يحتاج عملية جراحية. لن يلعب في ما تبقى من الموسم، لكني متفائل بحضوره مع بداية الموسم المقبل. إنه يتعافى سريعا".

وواصل "الأمر ليس جيدا، لكنها أفضل أخبار قد نحصل عليها. علمنا مباشرة بحجم الإصابة حين غادر الملعب. في ألمانيا قد نقول إن هندرسون حيوان، يقاتل بكل شيء. لو لديه ألم لن يقول لك أبدا. لذا عرفنا أن شيئا ما حدث لم يكن مفترضا أن يحدث".

واستمر بطل الموسم الحالي من الدوري "يستحق رفع الكأس، وسيفعل ذلك. لا يحتاج لجراحة، هذا هو الخبر الجيد، نستطيع اتخاذ قراراتنا الخاصة فيما يتعلق بأي شيء آخر. هيندو سيرفع الكأس".

ويستضيف ليفربول فريق بيرنلي قبل أن يواجه مضيفه أرسنال يوم الأربعاء.

وسيتسلم ليفربول كأس الدوري مباشرة عقب مباراته ضد ضيفه تشيلسي في 22 يوليو.

وسيحل الفريق ضيفا على نيوكاسل يونايتد في 24 يوليو في آخر جولة.

وتوج ليفربول باللقب بعد الجولة 31 ليستعيد الدوري بعد غياب 30 عاما.

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