نونو سانتو مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي.. وبرونو أفضل لاعب مرة أخرى

توج نونو إسبريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون بجائزة أفضل مدرب في شهر يونيو في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فاز في 4 مواجهات وتعادل مرة خلال شهري مارس ويونيو.

واقتنص البرتغالي الجائزة للمرة الثانية بعدما توج بها في سبتمبر 2018.

وحصل المدرب على الجائزة بعد جمعه لأكبر عدد من أصوات جمهور إضافة إلى أصوات خبراء.

وفي جائزة أفضل لاعب في الشهر، أصبح برونو فرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد سابع لاعب في تاريخ الدوري يقتنص الجائزة مرتين متتاليتين.

Clear of the rest 😎 Big up @B_Fernandes8, who has been named the #PL's June Player of the Month 👏👏👏#MUFC pic.twitter.com/xeVnaEFKMk — Manchester United (@ManUtd) July 10, 2020

وفاز البرتغالي بالجائزة في شهر فبراير واقتنصها أيضا في يونيو بعد أداء رائع رفقة فريق الشياطين الحمر.

وأحرز برونو (25 عاما) 4 أهداف في شهر يونيو، وتم الأخذ في الاعتبار مستواه في بداية شهر مارس الماضي.

وسبق برونو في الحصول على الجائزة مرتين متتاليتين كل من محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وجيمي فاردي وهاري كين ودينيس بركامب وروبي فاولر.

ونال برونو الجائزة بعد حصوله على أكبر عدد من أصوات جمهور وأصوات خبراء إضافة إلى أصوات قائدي الفرق العشرين المنتمية للبطولة.

واختير هدف برونو ضد برايتون الأفضل في شهر يونيو.

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