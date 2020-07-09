حوار - محمد الشناوي: دوري الأبطال تحدي خاص.. ويختار أصعب 3 مباريات هذا الموسم
الخميس، 09 يوليه 2020 - 21:38
كتب : أحمد الخولي
كشف محمد الشناوي ما دار أثناء تجديد تعاقد مع الأهلي، والتركيز على الفوز بكافة الألقاب الموسم الحالي.
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
وجدد الأهلي تعاقد محمد الشناوي لـ 5 مواسم مقبلة. (طالع التفاصيل)
وقال الشناوي: "سعيد بتمديد عقدي والاستمرار في بيتي، وأي لاعب يتمنى هذا الشرف وأن يظل موجودا داخل النادي، فعندما أبلغوني بموعد جلسة تمديد عقدي، لم أتردد لحظة واحدة، وحضرت على الفور واستغرقت الجلسة أقل من نصف ساعة فقط".
وواصل "تحدثنا في البداية عن مدة العقد، ثم وقعت في دقائق معدودة، ثم تحدثنا في أمور أخرى خارج نطاق الكرة، ورغبتي كانت واضحة ومحسومة في البقاء داخل النادي".
وأضاف "يُحسب لإدارة النادي إعلاء مبدأ الاستقرار والحفاظ على أعمدة الفريق بتجديد عقود اللاعبين والجهاز الفني، منذ ستة أشهر حتى نعمل في هدوء مع الجهاز الحالي بقيادة السويسري ريني فايلر، الذي أصبح على دراية تامة وملمّا بكل الظروف المحيطة بالفريق، وهو ما يزيد من عوامل النجاح، خاصة أن الأهلي يسير بخطوات جيدة سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي".
وأردف "أمامنا الكثير من التحديات في المرحلة المقبلة، بداية من استكمال منافسات بطولة الدوري التي نسير فيها بخطوات ثابتة ونتصدر ترتيب المسابقة، ومن بعدها استكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا".
وأوضح "بالتأكيد طموح الجميع ينصب على الفوز بجميع البطولات، ولكن تظل بطولة دوري أبطال إفريقيا تحديا خاصا بالنسبة لي ولجميع عناصر الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية".
وشدد "الأهلي بيتي الذي تربيت فيه، وهذا الكلام ليس شعارات ولكنه واقع يعيش داخلي منذ الصغر، وينمو ويكبر يوما بعد الآخر".
وتذكر مرحلة الناشئين والبقاء في استراحة القطاع وحتى الوصول إلى ملعب التتش والمران مع الكبار، واعتبرها أفضل فترات حياته على الإطلاق.
وعن المنافسات الإفريقية قال: "مختلفة تماما عن الدوري المحلي، من حيث الأجواء والكثير من العوامل التي تجعل من الأميرة الإفريقية أكثر شراسة وقوة، لأنها تجمع أفضل فرق القارة والمتوجة في بلادها بالبطولة المحلية".
وعن مواجهة الوداد المغربي، قال الشناوي: "الفريقين سبق وتقابلا من قبل، ولكن لكل مباراة ظروفها الخاصة، والأهلي يعيش حاليا حالة من التركيز استعدادا للدوري واستكمال المشوار الإفريقي، إضافة إلى أن المباريات التي يخوضها الفريق في الدوري سوف تساعد بشكل كبير في تجهيز اللاعبين لمواجهة بطل المغرب، التي نأمل بأن يكون التوفيق حليف الأهلي فيها وأن يحسم تأهله إلى النهائي".
واختار الشناوي المباراة الأصعب في مشواره هذا الموسم "مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي كانت أصعب مباراة خاضها الفريق في مشوار دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، خاصة أن الأهلي كان مطالبا بنتيجة إيجابية، أما في الدوري المحلي هذا الموسم فكانت أصعب مباراة هي مباراتي حرس الحدود وسموحة الأخيرتين".
وتوقع الشناوي "مستوى الفريق في الفترة الأولى بعد انطلاقة الدوري سيكون مختلفا نوعا ما عن المباريات الأخيرة التي خاضها قبل التوقف، وذلك بسبب طول فترة الراحة، وهذا أمر طبيعي وحدث في جميع الدوريات العالمية التي عادت للحياة، ومع توالي المباريات تعود لياقة الفريق وتعود المنافسة إلى سابق عهدها، ويقدم الأهلي المستوى الذي ظهر عليه قبل التوقف".
وقال "جميع اللاعبين نفذوا البرنامج الذي حدده الجهاز الفني خلال فترة التوقف، وهو ما ساعد كثيرا في الحفاظ على مستواهم وعدم البدء من نقطة الصفر".
وعن علاقة الحراس بعضهم ببعض، قال الشناوي: "نحن جميعا أسرة واحدة، ويانكون ميشيل مدرب الحراس أخ أكبر بالنسبة لنا، وتعامله جيد مع الجميع، ويدفعنا إلى القتال في المران، وإحقاقا للحق فقد بذل مجهودا كبيرا مع الفريق خلال الفترة الماضية، مما انعكس بالإيجاب على مستوى جميع الحراس".
وأشار "هناك تفاهما وحديثا دائما بيني وبين خط الدفاع، وأن لاعبي الأهلي لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع الظروف الصعبة، والروح القتالية سر نجاح الفريق في مختلف البطولات ومهما بلغت التحديات".
وأتم موجها رسالة إلى جماهير الأهلي في نهاية حديثه اأوضح خلالها أن الفريق في حالة تركيز ويبحث عن الفوز بجميع البطولات لإسعادهم.