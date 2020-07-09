حوار - محمد الشناوي: دوري الأبطال تحدي خاص.. ويختار أصعب 3 مباريات هذا الموسم

كشف محمد الشناوي ما دار أثناء تجديد تعاقد مع الأهلي، والتركيز على الفوز بكافة الألقاب الموسم الحالي.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وجدد الأهلي تعاقد محمد الشناوي لـ 5 مواسم مقبلة. (طالع التفاصيل)

وقال الشناوي: "سعيد بتمديد عقدي والاستمرار في بيتي، وأي لاعب يتمنى هذا الشرف وأن ‏يظل موجودا داخل النادي، فعندما أبلغوني بموعد جلسة تمديد عقدي، لم أتردد لحظة واحدة، و‏حضرت على الفور واستغرقت الجلسة أقل من نصف ساعة فقط".

وواصل "تحدثنا في البداية عن مدة ‏العقد، ثم وقعت في دقائق معدودة، ثم تحدثنا في أمور أخرى خارج نطاق الكرة، ورغبتي كانت ‏واضحة ومحسومة في البقاء داخل النادي".‏

وأضاف "يُحسب لإدارة النادي إعلاء مبدأ الاستقرار والحفاظ على أعمدة الفريق بتجديد عقود ‏اللاعبين والجهاز الفني، منذ ستة أشهر حتى نعمل في هدوء مع الجهاز الحالي بقيادة السويسري ريني ‏فايلر، الذي أصبح على دراية تامة وملمّا بكل الظروف المحيطة بالفريق، وهو ما يزيد من ‏عوامل النجاح، خاصة أن الأهلي يسير بخطوات جيدة سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي".‏

وأردف "أمامنا الكثير من التحديات في المرحلة المقبلة، بداية من استكمال ‏منافسات بطولة الدوري التي نسير فيها بخطوات ثابتة ونتصدر ترتيب المسابقة، ‏ومن بعدها استكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح "بالتأكيد طموح الجميع ينصب على الفوز بجميع البطولات، ولكن ‏تظل بطولة دوري أبطال إفريقيا تحديا خاصا بالنسبة لي ولجميع عناصر الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية‏".

وشدد "الأهلي بيتي الذي ‏تربيت فيه، وهذا الكلام ليس شعارات ولكنه واقع يعيش داخلي منذ الصغر، وينمو ويكبر يوما بعد الآخر".

وتذكر مرحلة الناشئين والبقاء في استراحة القطاع وحتى الوصول إلى ملعب التتش والمران مع الكبار، واعتبرها أفضل فترات حياته على الإطلاق.

وعن المنافسات الإفريقية قال: "مختلفة تماما عن الدوري المحلي، من حيث ‏الأجواء والكثير من العوامل التي تجعل ‏من الأميرة الإفريقية أكثر شراسة وقوة، لأنها تجمع أفضل فرق القارة والمتوجة في بلادها بالبطولة المحلية".

وعن مواجهة الوداد المغربي، قال الشناوي: "الفريقين سبق وتقابلا من قبل، ولكن لكل مباراة ظروفها ‏الخاصة، والأهلي يعيش حاليا حالة من التركيز استعدادا للدوري واستكمال المشوار الإفريقي، إضافة إلى أن المباريات التي يخوضها الفريق في الدوري سوف تساعد بشكل كبير في تجهيز اللاعبين لمواجهة بطل المغرب، ‏التي نأمل بأن يكون التوفيق حليف الأهلي فيها وأن يحسم تأهله إلى النهائي".‏

واختار الشناوي المباراة الأصعب في مشواره هذا الموسم "مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي كانت أصعب مباراة خاضها الفريق في ‏مشوار دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، خاصة أن الأهلي كان مطالبا بنتيجة إيجابية، أما في الدوري المحلي هذا الموسم فكانت أصعب مباراة هي مباراتي حرس الحدود وسموحة الأخيرتين".

وتوقع الشناوي "مستوى الفريق في الفترة الأولى بعد انطلاقة الدوري سيكون مختلفا نوعا ما عن المباريات ‏الأخيرة التي خاضها قبل التوقف، وذلك بسبب طول فترة الراحة، وهذا أمر طبيعي وحدث في ‏جميع الدوريات العالمية التي عادت للحياة، ومع توالي المباريات تعود لياقة الفريق وتعود المنافسة إلى سابق عهدها، ويقدم الأهلي المستوى ‏الذي ظهر عليه قبل التوقف".

وقال "جميع اللاعبين نفذوا البرنامج الذي حدده الجهاز الفني خلال فترة ‏التوقف، وهو ما ساعد كثيرا في الحفاظ على مستواهم وعدم البدء من نقطة الصفر".

وعن علاقة الحراس بعضهم ببعض، قال الشناوي: "نحن جميعا أسرة واحدة، ويانكون ميشيل مدرب الحراس ‏أخ أكبر بالنسبة لنا، وتعامله جيد مع الجميع، ويدفعنا إلى القتال في المران، وإحقاقا للحق فقد بذل مجهودا كبيرا مع الفريق خلال الفترة الماضية، مما انعكس بالإيجاب على مستوى جميع الحراس".

وأشار "هناك تفاهما وحديثا دائما بيني وبين خط الدفاع، وأن لاعبي الأهلي ‏لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع الظروف الصعبة، والروح القتالية سر نجاح الفريق في مختلف البطولات ومهما بلغت التحديات".

وأتم موجها رسالة إلى جماهير الأهلي في نهاية حديثه اأوضح خلالها أن الفريق في حالة ‏تركيز ويبحث عن الفوز بجميع البطولات لإسعادهم.‏