مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك "المفاجأة الكبرى" بـ تسجيل علامة "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين والتجارة.

مرتضى منصور سبق وأعلن استعداده لإعلان ما وصفه بـ "المفاجأة الكبرى"، قبل أن يخرج في الساعات الأولى من يوم الجمعة، لإعلان المفاجأة.

وقال مرتضى منصور: "المفاجأة هي تسجيل علامة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين والتجارة".

وأضاف خلال ظهوره في مقطع أذاعه على صفحته الرسمية بعد "رفض إعلام المصريين إذاعة الفيديو على قناة الزمالك"، على حد قول رئيس النادي، "أطالب محمود الخطيب رئيس الأهلي بـ إزالة شعارات نادي القرن من الأهلي".

وأوضح "الأهلي لم يُحدد في اللافتات الخاصة به، "هو نادي القرن في ايه؟" والآن نحن سجلنا علامة "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم". أنا رجل قانون".

وأكمل حديثه قائلا: "الزمالك سجل علامته التجارية والأهلي لم يفعل ذلك"

وأتم "أتمنى لجمهور الزمالك الاحتفال بناديه، نادي القرن الحقيقي بالعلامة المسجلة".

وتقدم الأهلي في وقت سابق بشكوى لوزارة الرياضة يطالب خلالها بإزالة الزمالك للافتات "نادي القرن"، وذلك بعدما علقها الأخير على أسوار النادي.

الزمالك بدوره خصص يوم التاسع من شهر يوليو من أجل الاحتفال بـ"نادي القرن الحقيقي"، على حد ما ذكره النادي في بياناته الرسمية.

مجلس إدارة الأهلي تقدم بشكوى أخرى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يطالب خلالها بـ "إيقاف قناة الزمالك التي تملكها وتديرها إعلام المصريين عن المشاركة في الترويج للاحتفالية الكاذبة وما أسماها البعض احتفالية نادي القرن"، على حد ما جاء في شكوى الأهلي.

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