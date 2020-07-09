حوار مطول - طاهر يكشف 3 أمنيات مع الأهلي.. مركزه المفضل ورغبة الطفولة

كيف بدأت المفاوضات مع الأهلي؟ هل تحدث من قبل مع عماد النحاس مدرب المقاولون العرب عن الانتقال للمارد الأحمر؟ ماذا عن مركزه المفضل ورقم قميصه مع فريقه الجديد؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها طاهر محمد طاهر.

وأعلن الأهلي بشكل رسمي اليوم الخميس تعاقده مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب لمدة 5 سنوات. (طالع التفاصيل)

وأجرى طاهر محمد طاهر حوارا مطولا مع الموقع الرسمي للنادي وقناة الأهلي، وينقله FilGoal.com نصا كما جاء..

كواليس المفاوضات ورغبة الطفولة

"أحمد الله على نجاح مفاوضات انتقالي لـ الأهلي. تلك المفاوضات لم تكن الأولى بل سبقها عدة محاولات في المواسم السابقة لكنها لم تكتمل نتيجة لظروف مختلفة، والآن تحقق حلمي"

"المفاوضات هذه المرة كانت سلسة للغاية، ولم تستغرق وقتا طويلا، حيث بدأت بعد توقف النشاط الرياضي مؤخرًا بسبب جائحة كورونا، من خلال عدة اتصالات أجراها معي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، واستفسر فيها عن استمرار رغبتي في التواجد بصفوف الأهلي".

"أكدت لأمير توفيق على الفور رغبتي القوية لارتداء قميص الأهلي، والتواجد في صفوف الفريق، وبعدها سارت المفاوضات بشكل جيد جدا، وانتهت سريعا مع نادي المقاولون".

"المفاوضات انتهت سريعا بعدما أبلغت المسؤولين في النادي عن رغبتي الشديدة التي حسمت قرار الانتقال لصفوف الأهلي رغم وجود العديد من العروض، وبالتالي انتهى الأمر سريعا وتمت الصفقة بنجاح وتحقق الحلم الذي طال انتظاره".

"رغبتي في اللعب ضمن صفوف الأهلي، تعيش داخلي منذ كنت لاعبا صغيرا، وتلقيت أكثر من عرض من الأهلي أثناء تواجدي في قطاع الناشئين في نادي المقاولون، لكنني كنت أرغب وقتها في صناعة شيء للنادي الذي نشأت فيه قبل اتخاذ خطوة الرحيل عنه".

"وقد حان الآن الوقت المناسب لتحقيق حلم الانضمام للأهلي، والدخول في تحد جديد مع واحد من أعظم أندية العالم والمشاركة في كتابة المجد والتاريخ وإسعاد جماهيره الوفية".

"نجحت مع زملائي في قيادة المقاولون للتواجد وصيفا في جدول الدوري هذا الموسم قبل توقف النشاط، وأتمنى أن أنهي الموسم الحالي مع الفريق وهو متواجد ضمن المربع الذهبي".

مسؤولية اللعب في الأهلي والمنافسة

"اللعب لـ الأهلي شرف كبير وفرصة ذهبية للتعبير عن نفسي، وفي النهاية المنافسة تصب في مصلحة الفريق".

"عندما يكون هناك أكثر من لاعب مميز في كل مركز، هذا الأمر يخلق نوعا من الروح والمنافسة الإيجابية المشروعة التي تسعد أي مدير فني وتصب في النهاية في مصلحة الفريق".

" الكل يعلم أن وجود أكثر من لاعب مميز في مركز واحد أفضل كثيرا من تواجد لاعب واحد فقط، وهو ما يخلق نوعا من المنافسة الشريفة بين اللاعبين ويحفزهم على بذل المزيد من الجهد والعرق للتواجد في التشكيلة الأساسية، والحفاظ على مركزه فيها، وكل ذلك يخدم الفريق في النهاية".

"تربطني علاقات قوية مع العديد من لاعبي الأهلي، وتواجدت مع عدد كبير منهم خلال مشاركتي مع المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها السنية، وكلها أمور ستساعدني كثيرا في بداية رحلتي مع الفريق".

مكالمة الخطيب و3 أمنيات

"تلقيت اتصالا هاتفيا من محمود الخطيب رئيس النادي، الذي قدم لي التهنئة على الانضمام للقلعة الحمراء وتمنى له التوفيق في رحلتي مع الفريق".

" هذا الاتصال يمثل دفعة قوية بالنسبة لي في بداية مشواري مع نادي القرن".

"لدي ثلاث أمنيات أسعى لتحقيقها مع الأهلي".

"في مقدمتها رغبتي في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق. الرغبة الثانية هي الحفاظ علي لقب بطولة الدوري، وهي الهدف الدائم لجماهير الأهلي. الأمنية الثالثة هي تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا".

المركز المفضل

"أجيد اللعب في أكثر من مركز، منذ تصعيدي للفريق الأول بالمقاولون العرب، في سن السادسة عشرة. لعبت في مركز الجناح الأيسر، والمهاجم الصريح، بالإضافة إلى مركز صانع اللعب".

"لا أستطيع الجزم بمركز محدد أتواجد فيه، وسأكون تحت أمر الجهاز الفني للفريق في أي مركز يطلبني فيه".

"لم أستقر بعد على رقم القميص الذي سأقوم بارتدائه مع الأهلي، وهذا الأمر مؤجل لمطلع الموسم المقبل، حتى أعرف الأرقام المتاحة واختار الأفضل من بينها".

كواليس الحديث مع عماد النحاس

"ارتبطت بعلاقة قوية للغاية مع عماد النحاس. هو من أكثر الشخصيات التي حرصت على التواصل معها خلال الفترة الماضية".

"عندما تولى قيادة المقاولون تحدث معي كثيرا عن رغبتي في الانضمام إلى الأهلي، ونقل لي الصورة كاملة عن القلعة الحمراء، بعد ما علم برغبتي الشديدة في اللعب لصفوف الأهلي، وشرح لي العديد من الأمور الخاصة بنظام العمل داخل النادي".

"النحاس قدم لي روشتة النجاح وذلك من واقع خبرته ومشواره الكبير مع الأهلي، الذي حقق فيه العديد من الإنجازات والبطولات".

"كنت أتمنى التواجد في وقت سابق بقميص الأهلي حتى ألعب بجوار محمد أبوتريكة وحسام غالي وعماد متعب. أحتاج إلى وقت طويل للحديث عن قائمة طويلة من الأسماء التاريخية التي ارتدت قميص النادي الأهلي وكنت أتمنى اللعب جوارها".

الاحتراف وعودة النشاط

"لا أفكر في الاحتراف في الوقت الحالي بعد الانتقال لـ الأهلي".

"الاحتراف هو حلم كل لاعبي كرة القدم، ولكن في الوقت الحالي تركيزي بالكامل مع الأهلي من أجل كتابة التاريخ معه وإسعاد جماهيره".

"انتقلت لواحد من أكبر أندية العالم وطموحاتي معه، بلا حدود، ومن ثم سيكون تركيزي كاملا في كيفية تحقيق إضافة فنية قوية للأهلي وجماهيره والمساهمة في تحقيق الانتصارات والبطولات".

"كنا جميعا ننتظر عودة النشاط، فالحياة عادت في ملاعب أوروبا، وكان من الضروري أن تعود في مصر، خاصة بعد الاحتياطات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها من قبل جميع الأندية، فضلا عن المسحات الطبية التي تم إجرائها للاعبين".

"كان من المنطقي والطبيعي أن يعود الدوري ونستكمل الموسم الحالي ونبدأ بعده الموسم الجديد".

"فترة التوقف الأخيرة كانت صعبة للغاية على جميع اللاعبين، خاصة أننا لم نكن نعرف موعد عودة النشاط الرياضي، قبل تحديده في السادس من أغسطس المقبل، وبالنسبة لي كنت أحرص على البقاء في المنزل وممارسة التدريبات، وأعتقد أن الأمور تعود تدريجيا بشكل طبيعي والقادم سيكون أفضل".

رسالة للجماهير

"انتظروني بقميص الأهلي الموسم المقبل".

"متشوق للغاية لأول مباراة لي مع النادي، وأول هدف سأقوم بتسجيله أيضا".

" أتمني أن أكون إضافة قوية للفريق، وأعدكم ببذل قصارى جهدي مع زملائي في الأهلي لتحقيق الانتصارات وزيادة رصيد بطولاته على الصعيدين المحلي والقاري".

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