أمير توفيق يجيب لـ في الجول عن "هل ينضم طاهر محمد لـ الأهلي قبل نهاية الموسم؟"

الخميس، 09 يوليه 2020 - 21:33

كتب : أحمد الخولي

طاهر محمد طاهر - الأهلي

أعلن الأهلي ضمه لطاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب رسميا بعقد يمتد لخمس سنوات فهل يترك الذئاب أم يكمل الموسم رفقتهم؟

أجاب أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي لـFilGoal.com قائلا: "الاتفاق مع المقاولون ينص أن ينضم طاهر للأهلي بعد نهاية الموسم الجاري".

وواصل "باب القيد مغلق وحاليا وطاهر سوف يستمر مع المقاولون ليكمل موسمه مع الفريق".

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وأشاد أمير توفيق بدور محمود الخطيب رئيس النادي في إتمام ضم طاهر وقال: "ليس صفقة طاهر فقط بل أي صفقة يريدها النادي فللخطيب ولعدلي القيعي دورا هاما".

وأكمل "بالتأكيد حديث الخطيب مع مسؤولي المقاولون دورا هاما في إتمام الصفقة كذلك المقاولون تعاون معنا بشكل جيد في ظل العلاقات التاريخية بين الناديين".

وأتم أمير توفيق حديثه مشيدا بطاهر "لقد تنازل ةعن 3 ملايين جنيه لتسهيل انضمامه للأهلي وتوفير سيولة مادية لنا لإتمام الصفقة".

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