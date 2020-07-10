ماتيب: فرق كلوب مستعدة للموت من أجله

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 11:59

كتب : FilGoal

ماتيب - ليفربول

عبر جويل ماتيب مدافع ليفربول عن نقطة قوة يورجن كلوب المدرب الألماني للفريق، في وجهة نظره.

وقال ماتيب في تصريحات لموقع ليفربول: "حقيقة الأمر بأن فرق يورجن كلوب ربما يحرقون أنفسهم من أجله".

وأوضح "كلوب اعتاد على خلق أجواء عظيمة في الفرق التي يتولى تدريبها".

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وأضاف "كلوب جعل الأمر واضحا جدا، بأن النجاح مشروط بانسجام الجميع في الصورة الكبيرة للفريق".

ماتيب أتم "هو مدرب استثنائي. لا مثيل له في العالم كله".

كان ليفربول قد توج بلقب الدوري الإنجليزي رسميا ولأول مرة منذ 30 عاما.

جويل ماتيب شارك مع ليفربول في 13 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات.

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