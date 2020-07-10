انتهت قرعة الأبطال والدوري الأوروبي - منافس سهل في طريق يونايتد.. ولقاء محتمل بين سيتي ويوفنتوس

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 11:49

كتب : نادر عيد

قرعة

انتهت قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وأسفرت عن التالي:

مباريات الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي:

1- (شاختار دونتسك الأوكراني أو فولفسبورج الألماني) X (بازل السويسري أو اينتراخت فرنكفورت الألماني)

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2- (مانشستر يونايتد الإنجليزي أو لاسك النمساوي) X (كوبنهاجن الدنماركي أو إسطنبول باشاكشهير التركي)

3- (إنتر ميلان الإيطالي أو خيتافي الإسباني) X (باير ليفركوزن الألماني أو رينجرز الاسكتلندي)

4- (ولفرهامبتون الإنجليزي أو أولمبياكوس اليوناني) X (روما الإيطالي أو إشبيلية الإسباني)

الدور نصف النهائي:

5- الفائز من المباراة رقم 4 X الفائز من المباراة رقم 2

6- الفائز من المباراة رقم 1 X الفائز من المباراة رقم 3

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت قبل قليل، عن المباريات التالية في الدور ربع النهائي:

1- مانشستر سيتي أو ريال مدريد X يوفنتوس أو ليون

2- لايبزيج X أتليتكو مدريد

3- برشلونة أو نابولي X بايرن ميونيخ أو تشيلسي

4- أتالانتا X باريس سان جيرمان

الدور نصف النهائي:

5- الفائز من المباراة رقم 1 X الفائز من المباراة رقم 3

6- الفائز من المباراة رقم 2 X الفائز من المباراة رقم 4

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