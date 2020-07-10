انتهت قرعة الأبطال والدوري الأوروبي - منافس سهل في طريق يونايتد.. ولقاء محتمل بين سيتي ويوفنتوس
الجمعة، 10 يوليه 2020 - 11:49
كتب : نادر عيد
انتهت قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وأسفرت عن التالي:
مباريات الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي:
1- (شاختار دونتسك الأوكراني أو فولفسبورج الألماني) X (بازل السويسري أو اينتراخت فرنكفورت الألماني)
2- (مانشستر يونايتد الإنجليزي أو لاسك النمساوي) X (كوبنهاجن الدنماركي أو إسطنبول باشاكشهير التركي)
3- (إنتر ميلان الإيطالي أو خيتافي الإسباني) X (باير ليفركوزن الألماني أو رينجرز الاسكتلندي)
4- (ولفرهامبتون الإنجليزي أو أولمبياكوس اليوناني) X (روما الإيطالي أو إشبيلية الإسباني)
الدور نصف النهائي:
5- الفائز من المباراة رقم 4 X الفائز من المباراة رقم 2
6- الفائز من المباراة رقم 1 X الفائز من المباراة رقم 3
وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت قبل قليل، عن المباريات التالية في الدور ربع النهائي:
1- مانشستر سيتي أو ريال مدريد X يوفنتوس أو ليون
2- لايبزيج X أتليتكو مدريد
3- برشلونة أو نابولي X بايرن ميونيخ أو تشيلسي
4- أتالانتا X باريس سان جيرمان
الدور نصف النهائي:
5- الفائز من المباراة رقم 1 X الفائز من المباراة رقم 3
6- الفائز من المباراة رقم 2 X الفائز من المباراة رقم 4
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