أرنولد: نهدف لجعل الموسم الحالي للذكرى برقم قياسي في عدد النقاط

رغم حسم ليفربول للقب الدوري الإنجليزي رسميا ولأول مرة منذ 30 عاما، لكن هدف ترينت أليكساندر أرنولد من الموسم الجاري لم تنته بعد.

وقال أرنولد في تصريحات لموقع ليفربول: "نريد التأكد بأن هذا الفريق سيبقى محفورا في تاريخ الدوري الإنجليزي".

وأضاف "نريد التأكد بأن الموسم الجاري سيبقى للذكرى إلى الأبد".

ظهير أيمن الحُمر أكمل "أعتقد إن أفضل طريقة لتحقيق ما نريد هي تحقيق رقما تاريخيا من عدد النقاط في موسم واحد".

ليفربول يملك حاليا 92 نقطة من 34 مباراة، ويتبقى للفريق أربع مباريات على نهاية المسابقة، أي أن الفريق يمكنه الوصول إلى 104 نقطة.

أكبر عدد من النقاط في موسم واحد مسجل باسم مانشستر سيتي في موسم 2018/2018 حين جمعوا 100 نقطة.

صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في 45 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 12 هدفا كأكثر مدافع في العالم صنعا للأهداف.

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