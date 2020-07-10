أرنولد: نهدف لجعل الموسم الحالي للذكرى برقم قياسي في عدد النقاط

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 11:36

كتب : FilGoal

ترينت أرنولد يحمل كأس الدوري الإنجليزي

رغم حسم ليفربول للقب الدوري الإنجليزي رسميا ولأول مرة منذ 30 عاما، لكن هدف ترينت أليكساندر أرنولد من الموسم الجاري لم تنته بعد.

وقال أرنولد في تصريحات لموقع ليفربول: "نريد التأكد بأن هذا الفريق سيبقى محفورا في تاريخ الدوري الإنجليزي".

وأضاف "نريد التأكد بأن الموسم الجاري سيبقى للذكرى إلى الأبد".

أخبار متعلقة
أرنولد: نهدف لنكون بين أفضل فرق ليفربول تاريخيا.. وسأحبط إذا اعتزلت قبل حمل شارة القيادة كافو: أليكساندر-أرنولد "البرازيلي" قد يصبح من أفضل لاعبي العالم أليكساندر-أرنولد: نريد الفوز بكل المباريات المتبقية وليس فقط التتويج بالدوري "ترينت أرنولد الوحيد الذي يقترب من مستوى حكيمي"

ظهير أيمن الحُمر أكمل "أعتقد إن أفضل طريقة لتحقيق ما نريد هي تحقيق رقما تاريخيا من عدد النقاط في موسم واحد".

ليفربول يملك حاليا 92 نقطة من 34 مباراة، ويتبقى للفريق أربع مباريات على نهاية المسابقة، أي أن الفريق يمكنه الوصول إلى 104 نقطة.

أكبر عدد من النقاط في موسم واحد مسجل باسم مانشستر سيتي في موسم 2018/2018 حين جمعوا 100 نقطة.

صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في 45 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 12 هدفا كأكثر مدافع في العالم صنعا للأهداف.

طالع أيضا

مواعيد مباريات الجمعة

مرتضى يعلن "المفاجأة الكبرى"

3 أمنيات لطاهر في الأهلي

الشناوي يختار أصعب 3 مباريات في الموسم الحالي

هل ينضم طاهر إلى الأهلي في الموسم الحالي؟

في إنجلترا ترينت أرنولد ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
نونو سانتو مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي.. وبرونو أفضل لاعب مرة أخرى 14 دقيقة | أوروبا
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوات الرد على إعلان الزمالك تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي" 21 دقيقة | الدوري المصري
قائمة برشلونة – غياب دي يونج أمام بلد الوليد 42 دقيقة | أوروبا
قرعة الدوري الأوروبي - منافس سهل في طريق يونايتد.. وكوكا قد يواجه إشبيلية 58 دقيقة | أوروبا
قرعة الأبطال - صدام محتمل بين سيتي ويوفنتوس.. وبرشلونة قد يواجه بايرن ساعة | دوري أبطال أوروبا
ماتيب: فرق كلوب مستعدة للموت من أجله 2 ساعة | أوروبا
انتهت قرعة الأبطال والدوري الأوروبي - منافس سهل في طريق يونايتد.. ولقاء محتمل بين سيتي ويوفنتوس 2 ساعة | أوروبا
أرنولد: نهدف لجعل الموسم الحالي للذكرى برقم قياسي في عدد النقاط 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 4 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول
قد ينال إعجابك