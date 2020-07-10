قرعة الدوري الأوروبي - منافس سهل في طريق يونايتد.. وأولمبياكوس قد يواجه إشبيلية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي للموسم الحالي من الدوري الأوروبي عن مواجهة سهلة في طريق مانشستر يونايتد، الذي وضع قدما في دور الـ8، إذ سيلعب أمام كوبنهاجن أو اسطنبول باشاكشهير في حال تخطيه لاسك.

ولن يلعب أحمد حسن "كوكا" لاعب مصر وأولمبياكوس ضد روما أو إشبيلية في حال تخطي رفاقه لعقبة ولفرهامبتون، لأنه غير مُقيد بقائمة الفريق اليوناني.

ولم تخضع القرعة، التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مقره الرئيسي بنيون السويسرية، لأية قيود مثل إبعاد الأندية المنتمية للبلد ذاته عن مواجهة بعضها البعض والذي يحدث في دور المجموعات والدور ثمن النهائي.

مباريات الدور ربع النهائي:

1- (شاختار دونتسك الأوكراني أو فولفسبورج الألماني) X (بازل السويسري أو اينتراخت فرنكفورت الألماني)

2- (مانشستر يونايتد الإنجليزي أو لاسك النمساوي) X (كوبنهاجن الدنماركي أو إسطنبول باشاكشهير التركي)

3- (إنتر ميلان الإيطالي أو خيتافي الإسباني) X (باير ليفركوزن الألماني أو رينجرز الاسكتلندي)

4- (ولفرهامبتون الإنجليزي أو أولمبياكوس اليوناني) X (روما الإيطالي أو إشبيلية الإسباني)

الدور نصف النهائي:

5- الفائز من المباراة رقم 4 X الفائز من المباراة رقم 2

6- الفائز من المباراة رقم 1 X الفائز من المباراة رقم 3

وجعلت القرعة الفريق الفائز من المباراة رقم 5 هو المضيف في المواجهة النهائية التي يستضيفها ملعب راين انرجي بمدينة كولن الألمانية، وبذلك يحق له اختيار لون الزي قبل منافسه.

ويجري الدوران ربع النهائي ونصف النهائي بنظام المواجهة الواحدة في ألمانيا وفقا لقرار يويفا والذي جاء اضطراريا بسبب توقف الموسم الحالي من البطولة لمدة 5 أشهر تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان مقررا إقامة نهائي البطولة في جدانسك البولندية لكن يويفا قرر إقامة جميع المباريات بداية من الدور ربع النهائي في بلد واحد واختار ألمانيا.

بينما ستستضيف جدانسك نهائي النسخة المقبلة 2020-2021.

ومع استئناف مباريات البطولة الشهر المقبل، والتي ستقام دون حضور جمهور، سيحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في المواجهة الواحدة، وتبديل إضافي في حال امتداد المواجهة لشوطين إضافيين. وسيحق لكل فريق إجراء تبديلاته على 3 مراحل، وعلى 4 مراحل إذا امتدت المواجهة لشوطين إضافيين.

ولن يحق للأندية إجراء تبديلات بين الشوطين أو قبل الشوط الإضافي الأول أو قبل الشوط الإضافي الثاني.

وتجري مباريات الإياب المتبقية من الدور ثمن النهائي في 5 و6 أغسطس على ملاعب الفرق المضيفة والتي يلعب فيها كوبنهاجن الدنماركي ضد إسطنبول باشاكشهير التركي، ولفرهامبتون الإنجليزي ضد أولمبياكوس اليوناني، باير ليفركوزن الألماني ضد رينجرز الاسكتلندي، شاختار دونتسك الأوكراني ضد فولفسبورج الألماني، بازل السويسري ضد اينتراخت فرنكفورت الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد لاسك النمساوي.

وفي مباريات الذهاب خسر كوبنهاجن في تركيا بهدف وتعادل ولفرهامبتون في اليونان بهدف لمثله وفاز ليفركوزن في اسكتلندا بنتيجة 3-1 وفاز شاختار في ألمانيا بنتيجة 2-1 وتفوق بازل في ألمانيا بنتيجة 3-صفر وسحق يونايتد مضيفه لاسك بنتيجة 5-صفر.

وقرر يويفا إجراء مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ضد خيتافي الإسباني ومواجهة إشبيلية الإسباني ضد روما الإيطالي من مباراة واحدة تقام في ألمانيا وليس مواجهتين.

وجاء قرار يويفا لأن مباراة الذهاب من المواجهتين لم تلعب.

وتقام مواجهات ربع النهائي في 10 و11 أغسطس ونصف النهائي في 16 و17 أغسطس.

ويسدل الستار على الموسم الحالي بإقامة النهائي في 21 أغسطس.

طالع أيضا

مواعيد مباريات الجمعة

مرتضى يعلن "المفاجأة الكبرى"

3 أمنيات لطاهر في الأهلي

الشناوي يختار أصعب 3 مباريات في الموسم الحالي

هل ينضم طاهر إلى الأهلي في الموسم الحالي؟