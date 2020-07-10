مدرب أستون فيلا: ركلة جزاء برونو قرار مشين.. والنجاة من الهبوط ليس بأيدينا فقط الآن

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 01:04

كتب : FilGoal

أستون فيلا - مانشستر يونايتد

انتقد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا احتساب ركلة جزاء لمانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحُمر بثلاثية دون رد في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وقال سميث في تصريحات صحفية عقب المباراة: "كيف يمكن أن يجلس شخص ما في غرفة لديه الكثير من الزوايا لتصوير اللقطة أن يتخذ ذلك القرار؟ لقد تلقيت 100 رسالة عقب المباراة تخبرني إن القرار كان مشينا".

وواصل "لقد شاهدت الإعادة في النفق في الملعب واعتقدت أن الفيديو سيلغي الركلة لكن تم احتسابها".

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وشدد "كنا نشعر أن تقنية الفيديو ستتواجد لجعل القرارات صحيحة لكن مازال عامل الخطأ البشري يتواجد".

وأكمل "هناك الكثير من الأخطاء من حكام الفيديو وهو أمر مؤسف لنظام كان من المفترض أن يساعد الحكام في القرارات الكبيرة".

وتجمد رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة يحتل بهم المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول الترتيب.

ويبتعد أستون فيلا عن مراكز البقاء في بريميرليج بأربع نقاط.

وواصل "كل مباراة الآن يجب أن نفوز فيها حتى نهاية الموسم ونرى أين سكون، وعلينا أن نتابع نتائج الفرق الأخرى لنعرف مصيرنا".

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