كرة يد - الزمالك يتعاقد مع خالد وليد قائد منتخب مصر للشباب

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي تعاقده مع خالد وليد لاعب فريق يد هليوبوليس وقائد منتخب مصر للشباب.

ووقع خالد وليد على عقود انضمامه لفريق اليد في الزمالك لمدة 4 مواسم.

وجاء تحرك مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بالتعاقد مع صاحب الـ 22 عاما "من أجل تدعيم خط دفاع فريق اليد، حيث كان واحدا من أفضل العناصر الشابة بمنتخب الشباب الذي حقق برونزية كأس العالم وبطولة إفريقيا لكرة اليد"، وفقا لما جاء على الموقع الرسمي لـ الزمالك.

وحرص أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر لعمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس بعد إتمام الصفقة "في ظل التعاون المستمر بين الناديين"، وفقا لما أعلنه النادي.

ومن المقرر أن ينضم خالد وليد إلى التدريبات الجماعية لفريق كرة اليد بالنادي خلال الفترة المقبلة، بعد إتمام التعاقد بشكل رسمي مع نادي هليوبوليس.

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