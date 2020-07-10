المصري: طلبنا إكمال الدوري في برج العرب.. وباب التبرعات لم يدخله أي جنيه

قال محمد الخولي نائب رئيس المصري إن ناديه طلب بناء على رغبة المدير الفني للفريق طارق العشري إكمال مباريات الموسم الحالي من الدوري في ملعب برج العرب.

وتحدث الخولي لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "مشكلة اللعب في برج العرب تكمن في قلة الموارد المادية وإننا سنمكث هناك ولن نعود لبورسعيد بسبب بعد المسافة".

وأضاف "نريد اللعب في بورسعيد فهناك ملعب نادي المريخ وملعب بورفؤاد كذلك".

وأكمل "لقد شرحنا كل ذلك في اجتماعنا مع اتحاد الكرة بأننا نعاني ماديا بسبب توقف الدوري وقلة الموارد وحتى الأموال التي نحصل عليها من الشركة الراعية".

وبسؤاله عن فتح مجلس إدارة المصري باب التبرعات لمشجعيه لدعم النادي قال: "لم يتبرع لنا أحد، لم يدخل خزينة المصري أي جنيه من التبرعات حتى الآن".

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