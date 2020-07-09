قائمة ريال مدريد - ظهور فينيسيوس بعد سلبية المسحة.. وعودة "فتى زيدان" وهازارد

الخميس، 09 يوليه 2020 - 21:54

كتب : FilGoal

زيدان يوجه التعليمات للاعبي ريال مدريد أثناء توقف شرب الماء

ظهر البرازيلي فينيسيوس جونيور في قائمة ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

البرازيلي الشاب جاءت نتيجة المسحة الطبية لفيروس كورونا الخاص به سلبية ليتواجد في قائمة الملكي للمشاركة في اللقاء بعدما حامت الشكوك حول إصابته بالفيروس.

ويغيب داني كاربخال والقائد سيرخيو راموس بسبب تراكم البطاقات وكذلك مارسيلو للإصابة، ولوكا يوفيتش بعدما دخل الحجر الصحي بعدما التقى بصديق مصاب بـ فيروس كورونا، الكولومبي جيمس رودريجيز.

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وعاد إدين هازارد بعدما تعافى من الإصابة وكذلك الفرنسي رافائيل فاران ليدعم الدفاع.

وضمت القائمة أيضا الشاب ميجيل جوتييريز البالغ 18 عاما والمُلقب بـ "فتى زيدان" وفقا لصحيفة "أس" الإسبانية.

وجاءت قائمة الملكي لمواجهة ألافيس:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي

الدفاع: إيدير ميليتاو – خابي هيرنانديز – رافائيل فاران – فيرلان ميندي - ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – إيسكو ألاركون

الهجوم: إدين هازارد- كريم بنزيمة – جاريث بيل – لوكاس فاسكيز – ماركو أسينسيو – براهيم دياز – ماريانو دياز – فينيسيوس جونيور - رودريجو.

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